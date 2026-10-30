Sigue búsqueda en Buenaventura del joven Dylan Campaz, desaparecido el pasado 10 de octubre de 2026

Luego de 21 días de la desaparición de Dylan Campaz Naboyan, de 18 años, ocurrida el pasado 10 de octubre de 2026, tanto la Alcaldía de Buenaventura, junto a las autoridades, siguen en su búsqueda.

El 11 de octubre se convocó una Mesa Extraordinaria de Seguridad, en la que se estableció la articulación entre las dependencias distritales, el Gaula Militar y la Policía, para avanzar en su búsqueda y localización.

Posteriormente, el 29 de octubre se realizó una reunión de seguimiento, en la que se informó que el caso fue reclasificado como desaparición forzada y que la investigación quedó en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, con un fiscal especializado.

Como parte de estas acciones, este 30 de octubre unidades de la Policia y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) se desplazaron hasta el barrio Caldas para verificar información relacionada con el caso.

Durante el procedimiento se encontraron restos óseos correspondientes a un animal y no a una persona. Por tanto, este hallazgo no corresponde a una identificación del joven Dylan Campaz Naboyan.