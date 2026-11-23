Cali, Valle del Cauca

EMCALI ha desmontado 6.645 conexiones irregulares de agua en Cali, con las que logró recuperar 435.320 metros cúbicos del recurso que no estaban siendo facturados, equivalentes a más de 1.740 millones de pesos.

Los operativos, realizados por más de 50 cuadrillas en diferentes sectores de la ciudad, han permitido detectar conexiones fraudulentas en viviendas, hoteles, empresas, establecimientos comerciales y lavaderos de vehículos.

La empresa hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar estas prácticas, que generan pérdidas económicas y afectan la prestación del servicio.

Los reportes pueden realizarse a través de la línea 602 524 0177, opción 4 y luego opción 1, o al correo denunciasfraudeacueducto@emcali.com.co.

Además, insistió en la importancia de proteger el recurso hídrico ante la temporada del fenómeno de El Niño.