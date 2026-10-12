“Atentados contra los guardianes del INPEC no quedarán impunes”: De la Espriella

El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció sobre el atentado contra dos funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), reguistrado la noche del sábado en Barranquilla, y aseguró que los hechos no quedarán impunes.

A través de su cuenta X, el mandatario expresó su respaldo a los guardianes penitenciarios y advirtió que las amenazas contra estos funcionarios no impedirán la continuidad de las medidas adoptadas por el Gobierno.

“Los atentados y las amenazas contra los guardianes del INPEC no quedarán impunes”, manifestó De la Espriella en su publicación. El mandatario sostuvo que los responsables serán buscados y llevados ante la justicia. Además, señaló que, a su juicio, los ataques estarían relacionados con los traslados de personas privadas de la libertad, una medida que, según indicó, genera rechazo entre los criminales que buscan intimidar a los funcionarios penitenciarios.

¿Quiénes fueron las víctimas?

Las víctimas fueron identificadas como Daniel Steven Tapiero Alférez y Shirly Dallana Acosta Marroquín, quienes resultaron heridos en un ataque cuando salían de su turno en el establecimiento penitenciario El Bosque, en la capital del Atlántico. El hecho generó preocupación por la seguridad del personal penitenciario y las posibles intimidaciones relacionadas con las medidas de control implementadas en las cárceles del país.

En su mensaje, el presidente fue enfático al afirmar que las medidas continuarán pese a las amenazas. “Los traslados continuarán. Hoy, más que nunca y con total determinación”, escribió. Finalmente, lanzó una advertencia a quienes atenten contra los funcionarios del Gobierno: “Quien se mete con los funcionarios del gobierno, se mete con el Tigre”. Por ahora, se espera que las autoridades entreguen más información sobre las circunstancias del atentado y las investigaciones para identificar a los responsables.