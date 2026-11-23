Roger Mina, gerente de Emcali, aseguro que busca mejorar la conectividad de hogares y empresas en Cali, ofreciendo servicios más rápidos, estables y de mayor calidad.

Cali, Valle del Cauca

Emcali destinó más de 60.000 millones de pesos a un proceso de transformación tecnológica que busca fortalecer la seguridad informática y modernizar sus servicios en Cali.

Entre los avances se encuentra la implementación de un centro de operaciones de ciberseguridad con monitoreo las 24 horas, los siete días de la semana, según la entidad, esta infraestructura protege más de 300 sistemas de información y enfrenta cerca de 500.000 intentos de ciberataques.

El proceso también incluye la renovación de cerca de 1.700 estaciones de trabajo, con lo que la obsolescencia de los equipos pasó del 76 % al 30 %, y la modernización de aproximadamente 50 sistemas de información.

Además, Emcali renovó su portal y canales de atención para facilitar el acceso de los usuarios a los servicios de la entidad.

Con estas herramientas busca fortalecer la protección de los datos y evitar interrupciones en la prestación de los servicios públicos en Cali.