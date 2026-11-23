La deportista se consagró campeona, por segundo año consecutivo, del Women’s Amateur Latin América (WALA) 2026, certamen que finalizó este domingo 22 de noviembre en el campo El Pulté Golf, en Guatemala.

Marín ratificó su condición de una de las grandes figuras del golf amateur internacional al finalizar los 72 hoyos con un registro de 268 golpes, 20 bajo par, estableciendo un nuevo récord para el campeonato.

Con esta victoria, María José se convirtió en la primera golfista en conquistar dos veces el WALA, luego de conseguir también el título en 2025, cuando se impuso en un desempate frente a la representante de Barbados, Emily Odwin, en México.

La vallecaucana, estudiante de la Universidad de Arkansas, Estados Unidos, atraviesa una temporada extraordinaria. Ahora, con esta victoria, se gana el derecho de participar en tres grandes eventos denominados ‘majors’ del próximo año: el AG Women’s Open, el Chevron Championship y el Amundi Evian Championship. De esta manera, la colombiana tendrá nuevamente la oportunidad de medirse con las mejores golfistas del mundo en escenarios de máxima exigencia internacional