Investigan presuntos ataques con armas de fuego contra las cárceles de Buga y Cali

Las autoridades investigan dos ataques a bala registrados contra los establecimientos penitenciarios de Villahermosa, en Cali, y Buga, hechos que fueron denunciados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y que no dejaron personas lesionadas.

En Cali, el más reciente ataque ocurrió cuando hombres encapuchados que se movilizaban en una motocicleta, presuntamente, dispararon contra la guardia de la cárcel Villahermosa. Según el Inpec, en menos de 24 horas se presentaron dos hechos similares, luego de que la noche anterior también se reportara un hostigamiento contra el centro penitenciario.

De acuerdo con la información entregada por el Inpec, en el último ataque, al parecer, fueron realizados seis disparos que habrían sido accionados desde una motocicleta. Uno de los proyectiles ingresó al establecimiento penitenciario. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

El Inpec advirtió que estos hechos pusieron en riesgo no solo a los funcionarios del establecimiento carcelario, sino también a las personas que transitaban por este sector de la ciudad. Además, señaló que, presuntamente, al momento del ataque no había presencia de la Policía.

De manera preliminar, las autoridades investigan si el caso de Cali correspondería a una presunta retaliación por el traslado de varios internos que permanecían recluidos en el patio 4 y que, según la información conocida, estarían intentando ejercer control sobre ese pabellón. Esta hipótesis hace parte de las líneas de investigación y será verificada por las autoridades.

De forma paralela, el Inpec informó que una situación similar fue reportada en la cárcel de Buga, donde, según el reporte preliminar, desde una motocicleta también fueron realizados varios disparos contra el establecimiento penitenciario. En este caso tampoco se registraron personas lesionadas.

Las autoridades confirmaron que, tras conocer la primera denuncia, citaron una reunión para ampliar la información y evaluar la situación de seguridad. Asimismo, indicaron que el Inpec adelanta las investigaciones para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables de ambos ataques.