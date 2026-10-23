Autoridades en Quindío rechazan atentado contra dragoneante del Inpec en la ciudad de Armenia

Armenia

No para la conmoción en la ciudad de Armenia por el atentado del que fue víctima un dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario de Colombia, Inpec en la noche del jueves 22 de octubre cerca de la cárcel de mujeres Villa Cristina al sur de la capital del Quindío.

El secretario encargado del interior del Quindío, Diego Santamaría en diálogo con Caracol Radio indicó “El reporte preliminar indica que hacia las 6:49 de este jueves 22 de octubre se registró un hecho con arma de fuego en la calle 50 en el barrio Jesús María Ocampo en Armenia, donde resultó herido un funcionario del Inpec. De acuerdo con la información conocida, la víctima recibió tres impactos de arma de fuego en el pómulo izquierdo y en ambos hombros”

Y agregó el funcionario “Esta persona fue trasladada de inmediato a un centro asistencial donde permanece en estado estable. Las autoridades competentes a través de sus equipos de investigación criminal y judicial adelantan los actos urgentes y las verificaciones necesarias para esclarecer lo ocurrido e identificar las personas responsables de este hecho”

Desde la Secretaría del Interior estamos haciendo seguimiento a este caso y articulando esfuerzos con todas las autoridades y con nuestra Policía Nacional. Rechazamos categóricamente cualquier hecho de violencia y trabajaremos para la que estos responsables sean identificados y puedan responder ante la justicia, puntualizó el secretario del interior (e) del Quindío.

Cabe recordar que no es la primera vez que en Armenia han atentado contra funcionarios del Inpec o incluso contra las cárceles de varones y mujeres que están ubicadas en la misma cuadra en la calle 50 al sur de la capital del Quindío.

Hace un año también en el mes de octubre se registró un atentado sicarial contra un funcionario del Inpec en el mismo sector cerca de las cárceles de varones y mujeres al sur de Armenia, donde sicarios en moto dispararon en varias oportunidades contra el vehículo en el que se movilizaba por fortuna el guardián del Inpec resultó ileso.