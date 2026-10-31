Asesinan a dragoneante del INPEC en inmediaciones de la cárcel de Villahermosa, en Cali

Un nuevo crimen contra un funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) se registró en Cali. La víctima fue identificada como Luis Francisco Ramírez, dragoneante de la cárcel de Villahermosa, quien fue asesinado el viernes 30 de octubre en inmediaciones de este establecimiento penitenciario.

Según información preliminar, Ramírez acababa de salir de su turno y se movilizaba en una motocicleta cuando fue interceptado por hombres armados, quienes le dispararon. Tras lo sucedido, investigadores del CTI llegaron al lugar para adelantar las labores judiciales.

Desde la Alcaldía de Cali rechazaron el crimen y aseguraron que el caso será una prioridad para las autoridades.

“Rechazamos completamente este hecho. Esto fue atendido en el lugar por los investigadores del CTI y será prioridad este caso. También hemos activado la ruta de acompañamiento a los familiares y estamos contactándonos con el INPEC para tener más información al respecto”, indicó Natalia Londoño, subsecretaria de Seguridad de Cali

Hasta el momento no se reportan capturas por este caso y las autoridades no han establecido si el crimen estaría relacionado con las funciones que desempeñaba el dragoneante.

Por su parte, el INPEC expresó su rechazo frente a este crimen que enluta a la institución, sus compañeros y seres queridos.

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