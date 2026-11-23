el concurso contará con la participación de 47 agrupaciones provenientes de 22 municipios / Diego Pineda

Cali

El Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez se realizará con una programación enfocada principalmente en el concurso musical, tras haber sido aplazado por las afectaciones ocasionadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

El concurso reunirá a agrupaciones de 22 municipios

De acuerdo con la información divulgada sobre la programación, el concurso contará con la participación de 47 agrupaciones provenientes de 22 municipios, principalmente de Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó.

Además de las agrupaciones concursantes, se contempla la participación de artistas invitados y ganadores de ediciones anteriores.

La programación estará concentrada en las presentaciones musicales, con el propósito de desarrollar la competencia que debió ser aplazada en agosto.

¿Por qué se realizará en el Acuaparque de la Caña?

El cambio de escenario se produce después de las afectaciones que dejó el terremoto del 10 de agosto en diferentes espacios de Cali.

Ante esta situación, la Administración Distrital modificó las condiciones inicialmente previstas para la realización del festival y seleccionó el Acuaparque de la Caña como sede de la programación musical de diciembre, resaltando que dispone de la capacidad necesaria para poder llevarlo acabo.

La Secretaría de Cultura ya trabaja en el Petronio de 2027

Mientras avanzan los preparativos de esta edición especial, la Secretaría de Cultura de Cali confirmó que también adelanta la planeación del Festival Petronio Álvarez de 2027, buscando un espacio donde pueda llevarse acabo las muestras gastronomicas y demas programación

De esta manera, la ciudad se prepara para realizar en diciembre el concurso musical aplazado, mientras comienza la organización de la siguiente edición de uno de los encuentros culturales más representativos del Pacífico colombiano.