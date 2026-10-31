Boca vs. River por Liga Argentina: prográmese con el último superclásico del año

La Bombonera será el escenario que recibirá el superclásico argentino este domingo 1 de noviembre, a la 1:00 p. m., hora colombiana. Boca Juniors y River Plate se enfrentaron una sola vez en el año y el duelo terminó a favor del equipo ‘Xeneize’, con un marcador de 0-1 en el Estadio Monumental. En dicho encuentro no hubo participación colombiana; sin embargo, para este partido se espera que algunos jugadores de nuestro país tengan acción.

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Así llegan los equipos

El conjunto local viene de ganar uno de los clásicos del fútbol argentino frente a Independiente, al que venció por la mínima diferencia gracias a un gol de ‘Jagger’ Herrera. Además, el partido contó con una destacada actuación del arquero Álvaro Montero, quien se espera que sea titular para este compromiso.

El equipo llega con vida en tres competiciones, pues, además de la Liga, en la que ya está clasificado a la siguiente fase, se encuentra en las semifinales de la Copa Argentina y disputará la gran final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro, en la ciudad de Barranquilla, el próximo 21 de noviembre.

Por su parte, el ‘Millonario’ también llega tras ganar un clásico por 1-0, en esta ocasión frente a Racing Club, con anotación de Lautaro Rivero al minuto 33. En cuanto a los colombianos, Rafael Santos Borré ingresó en River Plate al minuto 93, mientras que Duván Vergara entró al minuto 83 en el equipo de Avellaneda.

A diferencia de su rival, River Plate solo disputa la Liga y tiene dos partidos restantes, incluido este, de la fase regular del campeonato argentino. En la Copa Argentina perdió en los dieciseisavos de final frente a Aldosivi, equipo que posteriormente quedó confirmado como uno de los descendidos. Por su parte, en la Copa Sudamericana cayó frente a Independiente Santa Fe en los octavos de final, en la definición por penales.

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Los colombianos que podrían jugar el superclásico

Para este compromiso, dos colombianos de Boca Juniors se perfilan para tener participación: el arquero Álvaro Montero y el extremo Sebastián Villa.

Montero se mantiene como el arquero titular del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena y se espera que esté desde el inicio en el superclásico.

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Por su parte, Sebastián Villa está convocado y lucha por un puesto en el once inicial en la zona ofensiva. El extremo colombiano compite directamente con Alan Velasco por un lugar en el equipo titular, para acompañar a Leonel Flores y Miguel Merentiel.

En River Plate, Kevin Castaño no estará disponible para este compromiso, pues se encuentra a préstamo en Atlético Mineiro. Asimismo, Rafael Santos Borré no hace parte de los planes del equipo por decisión técnica.

Fecha y Hora del partido Boca Juniors vs. River Plate

Fecha: Domingo 1 de noviembre

Hora: 1:00 p.m., hora colombiana

Lugar: La Bombonera, Buenos Aires, Argentina