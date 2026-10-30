Lucas González tiene contundente estadística en Atlético Nacional: supera a Rueda, Osorio y más

Lucas González comenzó su etapa en Atlético Nacional con números que lo ubican en lo más alto de un registro histórico reciente del club. Al completar sus primeros 20 partidos oficiales, el entrenador alcanzó un rendimiento del 78,3 %, la mejor cifra entre las últimas 17 eras técnicas del equipo antioqueño desde 2011.

El balance del actual director técnico es de 15 victorias, dos empates y tres derrotas, para un total de 47 puntos de 60 posibles. Esto representa un promedio de 2,35 unidades por encuentro, una cifra que lo distancia de sus antecesores en el periodo analizado.

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Un registro que supera a grandes nombres

El segundo mejor rendimiento de esta clasificación corresponde a Alejandro Restrepo, quien alcanzó el 77 % en sus primeros 20 compromisos. El podio lo completa Reinaldo Rueda, con un 75 %, mientras que Juan Carlos Osorio, en su primera etapa, aparece en la cuarta posición con el 71,7 %.

Más atrás se encuentran Jorge Almirón, con un 68 %; Diego Arias, con un 65 %; William Amaral, también con un 65 %; y Javier Gandolfi, con un 55 %. Otros entrenadores como Efraín Juárez (63,3 %), Hernán Darío Herrera, en su segunda etapa (63 %) y Paulo Autuori, también en su segunda etapa (60 %), también hacen parte del listado.

Los técnicos con menor rendimiento

En la parte baja de la clasificación aparecen John Bodmer, con un 47 % según el balance de sus primeros 20 partidos. También figuran Pablo Repetto, que consiguió 1,65 puntos por partido en 17 juegos y Pedro Sarmiento, que en tan solo siete partidos consiguó un promedio de 2,14 puntos por partido.

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La comparación evidencia la dimensión del inicio de Lucas González en Nacional. Aunque estos números corresponden exclusivamente a los primeros 20 encuentros y no determinan el balance definitivo de cada proceso, sí permiten dimensionar el rendimiento del entrenador frente a sus antecesores desde 2011.

El conjunto ‘Verdolaga’ bajo el mando de González, solo en Liga, lo tiene primero con 35 unidades a falta de tres partidos restantes, además de estar en las semifinales de la Copa Colombia y cupo a CONMEBOL Libertadores gracias a la tabla de reclasificación, en la cual tienen más de 20 puntos de ventaja sobre el segundo.