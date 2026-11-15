Arruabarrena se rindió en elogios a Álvaro Montero: “Es jerarquía... Nos transmite seguridad”

Álvaro Montero se consolidó como uno de los referentes del actual plantel de Boca Juniors. Luego de iniciar con algunos cuestionamientos por parte de la afición, tras unos partidos con errores, el guajiro se metió en el corazón Xeneize a punta de atajadas y buen nivel.

En las vitrinas de Montero con Boca ya aparece el título de la tabla anual, que se concretó con el triunfo por la fecha 16 de la Liga ante Defensa y Justicia. Pero podría llegar a ganar tres más, pues le resta la definición del campeonato liguero, la Sudamericana ante Atlético Mineiro y la final de la Copa Argentina contra Platense.

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Justamente en el último torneo mencionado, Montero volvió a ser clave. El arquero de la Selección Colombia realizó tres atajadas que salvaron el arco de Boca Juniors y que posteriormente servirían para el triunfo en las semifinales contra Banfield 3-0 y la posterior clasificación.

Los elogios de Arruabarrena para Montero

En charla con la prensa, al Vasco Arruabarrena le preguntaron por su opinión sobre el nivel de Montero, a lo que respondió con positivismo resumiéndolo en “jerarquía”.

“Álvaro viene a un club muy importante, lleva una adaptación, pero lo ha hecho bien desde el principio y es jerarquía, es un arquero de selección, nos transmite esa seguridad”, inicipo diciendo sobre el colombiano.

“El grupo se siente respaldado en cuanto a sus rendimientos (de Montero) y si le tocase a Bray lo mismo, a Javi García, bueno, Agustín está lesionado, pero la verdad que hay una linda competencia y creo que esa competencia genera que los rendimientos eh tengan que ser altos y Álvaro lo está demostrando”, agregó el técnico argentino.

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Los números de Montero en Boca Juniors

Este fue el partido número 24 de Álvaro Montero con la camiseta de Boca Juniors y el quinto con una puntuación de 8.0 o más, pues Sofascore le dio 8.1 tras realizar 4 salvadas.

El mejor partido lo tuvo contra Independiente, en el que logró calificación de 9.3. Asimismo, fue determinante en las tandas de penales ante O’Higgins por Copa Sudamericana y contra su exequipo, Vélez.