Kevin Viveros y Wilmar Barrios, en el radar del fútbol argentino: River y Boca aparecen en escena // GettyImages.

El mercado de fichajes comienza a tomar fuerza y dos futbolistas colombianos aparecen en el panorama de los grandes del fútbol argentino. Kevin Viveros y Wilmar Barrios fueron relacionados con River Plate y Boca Juniors, respectivamente, ante la posibilidad de reforzar sus plantillas para la próxima temporada.

Sin embargo, ambos casos tienen matices importantes. Mientras el equipo Millonario habría realizado un primer sondeo por el delantero del Athletico Paranaense, el posible regreso del mediocampista al conjunto Xeneize todavía se mantiene en el terreno de las versiones.

River Plate preguntó por Kevin Viveros

El delantero del Athletico Paranaense despertó el interés de River Plate gracias a su destacada temporada en el fútbol brasileño. Medios de Colombia y Argentina señalaron que el conjunto de Buenos Aires realizó una consulta para conocer las condiciones del atacante.

Le podría interesar: Los jugadores más destacados de Colombia en la fecha FIFA de noviembre

Por ahora, se trataría únicamente de un sondeo, sin una oferta formal ni negociaciones avanzadas. De acuerdo con los reportes, una eventual salida no sería sencilla, pues el club brasileño no tendría intención de desprenderse fácilmente de uno de sus principales referentes ofensivos.

Viveros, de 26 años, acumula 21 goles en el Brasileirao durante 2026 y se ha consolidado como el máximo anotador de su equipo. Además, versiones periodísticas sitúan su cláusula de rescisión en 60 millones de dólares y señalan que Atlético Nacional conserva el 30 % de los derechos económicos de una futura transferencia, un factor que también tendría incidencia en una eventual operación.

El interés por el colombiano tampoco se limitaría al fútbol argentino. Desde Inglaterra han surgido versiones que lo relacionan con Aston Villa y Sunderland, clubes que también estarían siguiendo su situación.

Wilmar Barrios y la posibilidad de regresar a Boca Juniors

Por su parte, Wilmar Barrios vuelve a aparecer en el radar de Boca Juniors, equipo en el que jugó entre 2016 y 2019 y con el que disputó la final de la Copa Libertadores de 2018.

Según diferentes reportes, el conjunto Xeneize y Corinthians estarían interesados en contar con el mediocampista cartagenero. Las versiones apuntan a que el futbolista estaría contemplando un cambio de equipo después de siete temporadas en el Zenit de San Petersburgo.

A este panorama se suma el interés de clubes de Brasil y Arabia Saudita. No obstante, hasta el momento no se ha confirmado una propuesta formal de Boca Juniors, por lo que su posible regreso al fútbol argentino continúa siendo una alternativa sin concretar.

Lea también: Luis Díaz, entre los nominados a mejor delantero en los Globe Soccer Awards 2026

El volante tiene contrato con el Zenit hasta 2027, después de renovar su vínculo por cuatro temporadas en 2023. Esta situación contractual será uno de los aspectos determinantes para definir su futuro.

Por ahora, River Plate y Boca Juniors aparecen vinculados con dos futbolistas colombianos de recorrido internacional. Viveros cuenta con un sondeo reportado por medios de ambos países, mientras que el posible regreso de Barrios al conjunto Xeneize sigue sujeto a versiones sobre el interés del club. Ninguna de las dos operaciones ha avanzado hasta convertirse en un fichaje confirmado.