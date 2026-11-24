Once titular de Gimnasia y Esgrima de La Plata, con Harlen Castillo / X: @gimnasiaoficial.

Gimnasia y Esgrima de La Plata se instaló en los cuartos de final de la Liga Argentina, luego de vencer 4-2 a Newell’s Old Boys, juego disputado en el Estadio Juan Carmelo Zerillo de La Plata y que debió definirse en el tiempo extra.

El portero colombiano Harlen Castillo, de 33 años, se ha convertido en una pieza clave para el Lobo; no obstante, este lunes vio la cartulina roja al final del encuentro, después de convertirse en el foco de los jugadores rivales, una vez terminado el compromiso.

El árbitro Nicolás Ramírez terminó el juego y varios adversarios se fueron a buscar al arquero Castillo, generándose una pequeña gresca en el terreno de juego. Sin verse ninguna agresión de parte del arquero chocoano, aunque especulando que haya existido alguna provocación, Ramírez le enseñó la cartulina roja, por lo que se perderá el duelo de los cuartos de final.

Una vez se quitó de encima a los jugadores de Newell’s, Chipi Chipi fue a celebrar con los aficionados, marchándose ovacionado del terreno de juego.

¿Quién será el rival en los cuartos de final?

Los goles del partido fueron convertidos por Nacho Fernández (18′), que adelantó a Gimnasia y Esgrima; Newell’s empató con Walter Mazzanti (55’), desde el punto penalti. Ignacio Miramón (73′) volvió a adelantar al local; mientras que Mazzanti (80′), otra vez desde el punto penalti, igualó las acciones para el cierre de los 90.

En los 30 minutos de extra tiempo, Gimnasia decretó el triunfo y la clasificación, con anotaciones de Franco Escobar (99′), en propia puerta, y de Matías Gemán Melluso (113′). La Lepra sufrió dos expulsiones en la prorroga, Jeronimo Russo (97′) y Martín Ortega (103′).

Gimnasia y Esgrima de La Plata se medirá en los cuartos de final al ganador de la serie entre Boca Juniors e Independiente Rivadavia, definiendo el último clasificado a esta instancia del certamen.