Sebastián Villa y Álvaro Montero, figuras en la clasificación de Boca a la final de Copa Argentina

Boca Juniors avanza a semifinales de Copa Argentina: Montero y Villa entre los más destacados // Tomado de 'X' @BocaJrsOficial

Este sábado 14 de noviembre, Boca Juniors y Banfield se enfrentaron en el Estadio Malvinas Argentinas, en Mendoza, por las semifinales de la Copa Argentina. El partido terminó con un amplio 3-0 a favor del equipo de los colombianos Álvaro Montero y Sebastián Villa y se quedó con el cupo a la final del campeonato. En dicho partido se enfrentará a Platense, que accedió a la final tras vencer a Atlético Tucumán en definición desde el punto penal.

Los colombianos destacados

Tanto Álvaro Montero, como Sebastián Villa, ambos colombianos de Boca Juniors, hicieron parte del once inicial y tuvieron un partido destacado. Por parte del guardameta, tuvo cuatro atajadas importantes, sobretodo en el primer tiempo, y tuvo una calificación de 7.8.

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Por parte del atacante, fue la figura del partido con un puntaje de 8.0, que consiguió gracias al gol, que anotó al minuto al minuto 64′ para poner el 2-0 parcial en el marcador. Además, a los 74′ minutos puso una asistencia para el lateral derecho Leandro Lozano que significó el 3-0 final.

Otra final más para Boca

Luego del título de Liga conseguido el pasado 7 de noviembre, Boca tendrá la oportunidad de sumar una copa más a su palmarés tras llegar a la final de la Copa Argentina, que se disputará el próximo 2 de diciembre en estadio neutro, aún por definir.

Este sería el posible tercer título para los colombianos en la temporada, pues el 21 de noviembre jugarán la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla frente al Atlético Mineiro. Además, el 25 de noviembre comenzará su camino de playoffs de Liga Argentina, en la cual deberá medirse ante Independiente Rivadavia en los octavos de final.

Títulos para los colombianos

Con tres competiciones aún en juego los colombianos podrían seguir sumando títulos con el conjunto argentino. En el caso de Sebastián Villa, la Copa Argentina podría ser su noveno o décimo título, dependiendo de lo que pase en la final de sudamericana, que se juega antes.

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Para Álvaro Montero, sería el sería el segundo o tercer título con el Xeneize, luego de la consecución del trofeo de la tabla anual de la Liga Argentina, que ganaron con un gol agónico del ecuatoriano Enner Valencia.

Prográmese con la final de Copa

Fecha: 2 de diciembre

Hora: 7:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Por definir