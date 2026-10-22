Definida la final de la Sudamericana en el Metropolitano de Barranquilla: fecha y hora

La final de la Copa Sudamericana 2026 ya tiene a sus dos protagonistas. Boca Juniors y Atlético Mineiro se enfrentarán el próximo 21 de noviembre en Barranquilla, en un duelo que definirá al nuevo campeón del segundo torneo más importante de clubes de Sudamérica.

Le puede interesar: Video: Luis Díaz salió lesionado y prendió las alarmas en el empate del Bayern por Champions

Atlético Mineiro consiguió su clasificación después de la derrota 2-0 frente a Montevideo City Torque en el partido de vuelta de las semifinales, disputado en Uruguay. Con este resultado, el equipo dirigido por Eduardo Domínguez selló la serie con un marcador global de 3-2, después de imponerse 3-0 en el encuentro de ida.

Mineiro cumplió con su objetivo y confirmó su presencia en la definición continental, donde tendrá como rival a uno de los clubes más reconocidos del fútbol argentino. Boca Juniors, por su parte, consiguió su clasificación después de vencer 3-1 a Vasco da Gama en el estadio Maracaná, resultado con el que remontó la serie y avanzó con un global de 3-2.

Barranquilla, escenario de la gran final

El estadio Metropolitano Roberto Meléndez será el escenario de la final, que reunirá a dos equipos con un importante renombre internacional. La capital del Atlántico recibirá a las aficiones de ambos clubes y concentrará la atención del continente durante el último partido del certamen.

Duelo de colombianos en la final

La final también tendrá un atractivo especial para el fútbol colombiano, con la posibilidad de ver a futbolistas nacionales enfrentándose por el título continental. En Atlético Mineiro, el protagonismo colombiano estará marcado por Kevin Castaño, mientras que Boca Juniors contará con Álvaro Montero y Sebastián Villa. El enfrentamiento será una oportunidad para que al menos un colombiano se consagre como campeón sudamericano.

Fecha y hora en la final de la Copa CONMEBOL Sudamericana: