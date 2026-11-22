Campaz figura en Argentina: Gol y asistencia del colombiano en la goleada de Rosario Central. (Photo by Mateo Occhi/Getty Images) / Mateo Occhi

Jaminton Campaz volvió a ser determinante con Rosario Central. El colombiano tuvo participación directa en los dos primeros goles de su equipo frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, por los octavos de final del Torneo Clausura 2026. En apenas ocho minutos, el extremo marcó y asistió para encaminar la victoria del conjunto rosarino en el Gigante de Arroyito.

La primera aparición llegó al minuto 6. Tras una buena acción colectiva, Juan Giménez encontró a Campaz dentro del área y el colombiano definió con un remate de derecha para vencer al arquero rival y establecer el 1-0. Una definición precisa que permitió abrir rápidamente el marcador.

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Dos minutos después, el atacante volvió a ser protagonista, esta vez como asistidor. Campaz recibió por el sector ofensivo y habilitó a Enzo Copetti, quien sacó un remate de derecha desde fuera del área para ampliar la ventaja. De esta manera, el colombiano fue clave en el inicio arrollador de Rosario Central, que consiguió dos goles antes de cumplirse los primeros diez minutos.

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Campaz, protagonista en el arranque

El colombiano volvió a demostrar su importancia en el frente de ataque del equipo dirigido por Jorge Almirón, que buscaba aprovechar su condición de local para avanzar a los cuartos de final del certamen argentino.

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Rosario Central amplió posteriormente la diferencia gracias a un gol en propia puerta de Lautaro Carrera. Gimnasia de Mendoza consiguió descontar en el tiempo añadido, al minuto 90+1, por intermedio de Facundo Lencioni, pero no logró cambiar el rumbo del compromiso.

Con este resultado, el conjunto Canalla aseguró su clasificación a los cuartos de final del Torneo Clausura, instancia en la que se medirá con Barracas Central, equipo que dejó en el camino a Defensa y Justicia tras imponerse por la mínima diferencia.