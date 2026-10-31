Dayro Moreno hizo historia: superó una marca que parecía inalcanzable en el fútbol colombiano

A sus 41 años, Dayro Moreno continúa ampliando su legado en el fútbol colombiano. El delantero de Once Caldas alcanzó una nueva marca histórica en su carrera profesional y se convirtió en el futbolista nacional con más partidos disputados, superando a una leyenda que dejó huella tanto en el balompié colombiano como en el mexicano.

El récord llegó en el compromiso frente a Alianza Valledupar, correspondiente a la Liga , en el que el conjunto de Manizales consiguió una victoria por la mínima diferencia. Dayro comenzó el encuentro en el banco de suplentes e ingresó en la segunda parte en lugar de Jefry Zapata, una participación que le permitió alcanzar los 937 partidos como profesional.

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De acuerdo con el registro publicado por el estadígrafo deportivo Carlos Forero, el atacante superó los 936 encuentros disputados por Miguel Calero , histórico guardameta colombiano que construyó una destacada trayectoria antes de convertirse en uno de los grandes referentes del fútbol mexicano.

Dayro superó a Miguel Calero

Miguel Calero fue uno de los arqueros más importantes en la historia del fútbol colombiano. Su carrera en el país comenzó en Barranquilla FC, equipo en el que dio sus primeros pasos como profesional antes de consolidarse en Deportivo Cali.

Con el conjunto azucarero, el guardameta alcanzó uno de los momentos más importantes de su trayectoria al conquistar el campeonato colombiano de 1996, poniendo fin a una sequía de 22 años sin títulos de Liga para el club.

Posteriormente, pasó a Atlético Nacional, donde consiguió la Copa Merconorte de 1998 y el campeonato colombiano de 1999. Sus actuaciones le permitieron dar el salto al fútbol mexicano, donde se convirtió en una de las grandes figuras del Pachuca.

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Ahora, Dayro Moreno supera la marca del histórico arquero y se queda en solitario con el registro de más partidos disputados por un futbolista colombiano.

Una carrera que sigue creciendo

Desde su debut profesional en 2002, cuando apenas tenía 16 años, Dayro ha construido una extensa trayectoria que supera las dos décadas y que lo ha llevado a competir en diferentes países.

El delantero ha vestido las camisetas de Once Caldas, Atlético Nacional, Millonarios, Junior y Atlético Bucaramanga, entre otros equipos del fútbol colombiano. En el exterior también tuvo pasos por Tijuana de México, Talleres de Argentina, Oriente Petrolero de Bolivia, Athletico Paranaense de Brasil y Steaua Bucarest de Rumanía.

Su capacidad goleadora lo convirtió en uno de los delanteros más destacados de su generación. Además de alcanzar el récord de partidos disputados, Dayro también es el máximo goleador colombiano de todos los tiempos, con una cifra cercana a los 400 tantos.

Sus números en 2026

En la presente temporada, el atacante suma 16 goles en 39 partidos disputados con Once Caldas, de los cuales fue titular en 27 ocasiones e ingresó como suplente en 12.

Tras la salida de Hernán Darío Herrera del equipo, Dayro perdió protagonismo en el once inicial, pero ha continuado siendo una alternativa importante para el cuerpo técnico encabezado por Carlos ‘Panelo’ Valencia.

Su ingreso frente a Alianza Valledupar no solo contribuyó a la victoria del conjunto blanco, sino que también le permitió escribir una nueva página en la historia del fútbol colombiano.

A sus 41 años, Dayro Moreno demuestra que su vigencia sigue intacta y que todavía tiene objetivos por cumplir. Con el récord de partidos en su poder y su legado goleador en constante crecimiento, el delantero continúa consolidándose como uno de los jugadores más importantes en la historia del balompié nacional.