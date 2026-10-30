La Premier League se fija en Carlos Andrés Gómez: este equipo lo buscaría para 2027

Carlos Andrés Gómez encontró en Vasco Da Gama un equipo en el cual destacar y potenciar su nivel. El extremo colombiano llegó a la institución en calidad de préstamo desde el Stade Rennes de Francia en agosto de 2025 y luego el club de Rio de Janeiro ejerció la opción de compra, firmándolo con un contrato hasta 2031.

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El buen 2026 del extremo de 24 años lo llevó a estar en el Mundial con la Selección Colombia, aunque no tuvo tantos minutos. El chocoano es uno de los mejores jugadores de Vasco, clave en alcanzar la instancia de semifinales de la Copa Sudamericana (aunque fue expulsado en el juego de ida ante Boca), la semifinal de la Copa de Brasil y en la lucha por salir de la zona del descenso.

Durante el año, Gómez ha actuado en 48 partidos hasta la fecha por todas las competiciones y ha contribuido con 8 goles y 6 asistencias.

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La Premier League se fija en Carlos Andrés Gómez

En las últimas horas, el periodista turco Ekrem Konur, especializado en el mercado de transferencias, reveló que el Bournemouth de la Premier League está interesado en el colombiano. Aseguró que ya ha habido algunos contactos, así como que varios clubes, entre esos el Bayer Leverkusen de Alemania también tiene al extremo en su carpeta.

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“El Bournemouth está mostrando un gran interés por el extremo del Vasco da Gama, Andrés Gómez, y ya ha mantenido conversaciones preliminares de cara al mercado de fichajes de enero”, se lee inicialmente en una publicación que hizo en su cuenta de X.

“Los Cherries consideran al colombiano un delantero directo y versátil, capaz de jugar en cualquiera de las dos bandas. Según algunas fuentes, su experiencia previa en la Ligue 1 le ayudaría a adaptarse rápidamente al fútbol inglés”, agregó en una de sus publicaciones.

Así las cosas, Bournemouth buscaría en Carlos Gómez un caso muy parecido a Rayan, extremo brasileño de 20 años formado en Vasco Da Gama al que compraron por cerca de 28 millones de euros. El colombiano está valorado en 15 millones de euros, según Transfermarkt.

De concretarse algún negocio, Gómez podría regresar a Europa luego de su paso poco fructífero por Francia. Asimismo, sería el segundo colombiano en vestir los colores del Bournemouth, tras Jefferson Lerma.