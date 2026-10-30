En un mes se conocerá qué obras de Vías del Samán podrán ejecutarse en Risaralda

Risaralda

El futuro de varias obras viales estratégicas para Risaralda dependerá de las conclusiones de la revisión técnica y financiera del programa Vías del Samán. Tras una reunión con representantes del nuevo Gobierno Nacional, el gobernador Juan Diego Patiño Ochoa anunció que en aproximadamente un mes se conocerá cuánto dinero está disponible y cuáles proyectos podrán avanzar.

El mandatario destacó la disposición de entidades como Findeter e Invías para revisar las condiciones del convenio y definir una ruta de trabajo. Según explicó, el objetivo es pasar de las discusiones sobre la financiación a decisiones concretas que permitan determinar qué intervenciones son viables y bajo qué condiciones podrían ejecutarse.

“Un primer comité directivo con el nuevo Gobierno Nacional sobre Vías del Samán, importantísimo, hay dar claridad del convenio, estamos avanzando para modelar ese renacer de vías del Samán, que es lo que queremos para el departamento de Risaralda, para el desarrollo de sus obras”, expresó el gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño Ochoa.

Entre las obras de interés para Risaralda están la segunda calzada La Romelia-El Pollo, la doble calzada Cerritos-La Virginia y la intersección de Galicia, proyectos que buscan mejorar la movilidad y la conexión regional. Sin embargo, su desarrollo dependerá de los resultados del análisis que será presentado en el próximo comité directivo, donde también se espera establecer el alcance de los recursos y el cronograma de ejecución.

Vías del Samán fue creado en 2021 con una inversión anunciada de $1,2 billones, mediante un convenio entre Invías y las gobernaciones de Risaralda y Valle del Cauca, con financiación respaldada principalmente por el recaudo del peaje Cerritos II. No obstante, el aumento de los costos de construcción y las dificultades para cerrar financieramente el programa han puesto en duda la ejecución de todas las obras inicialmente contempladas.

La próxima reunión será clave para conocer cuáles obras podrán realizarse con los recursos disponibles y qué alcance tendrá finalmente el proyecto en el departamento.