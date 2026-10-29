Desde España, el personero de Pereira pide apoyo para superar los daños del terremoto

Pereira

La búsqueda de recursos y aliados para la recuperación de Pereira llegó hasta Barcelona, España, donde el personero, Leonardo Fabio Reales Chacón, aprovechó un encuentro internacional para solicitar respaldo de otros países y organizaciones frente a las consecuencias del terremoto del pasado 10 de agosto.

El llamado se realizó durante la Cumbre Mundial de Gobernabilidad y Democracia, evento al que fue invitado el funcionario y en el que expuso las dificultades que continúa enfrentando la capital risaraldense, especialmente en materia de vivienda, infraestructura y reactivación económica.

Reales Chacón advirtió que la magnitud de la emergencia exige una respuesta que no dependa exclusivamente de los recursos del Gobierno Nacional. Por esta razón, planteó la necesidad de establecer alianzas con gobiernos extranjeros, organismos de cooperación y empresas privadas que puedan contribuir al proceso de reconstrucción.

“Necesitamos que la comunidad internacional también se solidarice apoyando este proceso de reconstrucción. La reconstrucción de Pereira no solamente la puede hacer el Gobierno Nacional con sus recursos”, expresó el funcionario.

Entre las posibilidades planteadas se encuentra la vinculación de aportantes privados al Fondo Milagro, así como la gestión de mecanismos de cooperación internacional que permitan financiar proyectos de recuperación y atender las necesidades de las familias damnificadas.

El delegado del Ministerio Público también destacó la importancia de mantener visible la situación de Pereira en escenarios internacionales, con el propósito de ampliar las oportunidades de acompañamiento técnico y financiero.

La solicitud busca abrir nuevas puertas de cooperación para una ciudad que continúa enfrentando importantes desafíos después del terremoto y cuya reconstrucción requerirá esfuerzos sostenidos durante los próximos años.