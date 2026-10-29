Risaralda insiste ante la UNGRD abrir nuevas inscripciones para familias afectadas por el terremoto

Risaralda

De acuerdo con las estimaciones al menos 6.000 familias estarían por fuera del registro oficial, la mayoría de ellas en Dosquebradas, situación que genera preocupación por su posible exclusión de los programas de ayudas económicas y reconstrucción.

En este municipio, los reportes del Puesto de Mando Unificado señalan entre 11.000 y 12.000 familias afectadas, mientras que en la base oficial del RUD aparecen menos de 8.000.

Ante estas diferencias, el gobernador Juan Diego Patiño Ochoa en conjunto con el alcalde de Dosquebradas, Roberto Jiménez, siguen solicitando al Gobierno Nacional habilitar una tercera etapa de inscripción, que permita revisar los casos pendientes e incorporar a los hogares que no pudieron registrarse inicialmente.

Paralelamente, el mandatario adelanta gestiones para acelerar los recursos destinados a las familias que ya figuran como beneficiarias.

Según informó la Gobernación, la UNGRD manifestó su intención de tramitar mediante una sola resolución los recursos necesarios para completar el primer ciclo de ayudas y avanzar con el segundo y tercer ciclo de apoyos económicos.

“Esa es una tarea que llevamos haciendo ya varias semanas, esperando que la unidad pueda girarle al FIC para la dispersión de los recursos, para entregar a las personas beneficiarias de este recurso que el Gobierno Nacional entrega”, expresó el gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño.

Con corte al 9 de octubre, reportaron 13.403 giros programados en Risaralda, por aproximadamente $13.599 millones.

De estos, 9.975 habían sido cobrados, mientras que otros 3.423, equivalentes a cerca de $3.473 millones, permanecían pendientes de reclamación. Diana Carolina Ramírez, coordinadora departamental de Gestión del Riesgo, indicó cómo son los trámites para el desembolso de los recursos girados por el Gobierno Nacional.

“La unidad nacional envía las bases de datos definitivas a cada uno de los municipios con todos los filtros que esta entidad nacional hace. Los municipios sacan el listado de las familias de acuerdo al cumplimiento de requisitos que deben recibir el apoyo económico, llenan dos formatos y lo envían nuevamente a la unidad nacional con la relación de estas familias. Y a su vez, la unidad nacional realiza otros filtros y ya una vez realizados, ya lo envía de manera oficial al departamento de Risaralda, donde el departamento hace todo el trámite requerido con Super Giros para que se haga esta dispersión”.

La principal preocupación de las autoridades departamentales es que las familias que no aparecen en el RUD puedan acceder a una nueva jornada de registro, mientras se agilizan los recursos para quienes ya están incluidos en los programas de atención.

Por ahora, la apertura de una tercera etapa de inscripción y los nuevos desembolsos continúan sujetos a las decisiones y procedimientos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.