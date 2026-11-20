Pereira

El nuevo gerente del Fondo Milagro, Luis Felipe Henao, desarrollará una agenda de trabajo en Pereira el día de hoy, la jornada comenzará a las 9:00 de la mañana y contempla reuniones privadas con las autoridades locales, así como un recorrido por diferentes sectores como el centro de Pereira y el sector de La Lorena, donde la comitiva podrá conocer directamente las afectaciones y los desafíos que enfrenta la ciudad para recuperar su infraestructura.

Posteriormente se desplazarán hasta el Hospital Universitario San Jorge donde se llevará a cabo una reunión con la presencia del alcalde Mauricio Salazar y la gerente par Risaralda del Fondo Milagro, Ana María Cuartas, donde se esperan anuncios importantes.

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Uno de los temas centrales de la agenda será la necesidad de conseguir recursos para continuar con las demoliciones de edificaciones afectadas por el terremoto.

Según las estimaciones de la Administración Municipal, Pereira requiere más de $40.000 millones para intervenir por lo menos 250 inmuebles, una de las tareas más urgentes dentro del proceso de recuperación.

Durante el encuentro también se espera revisar los compromisos relacionados con vivienda, ayudas económicas para familias y comerciantes damnificados, recuperación de infraestructura e inversiones que permitan avanzar en la reactivación de la ciudad.

La presencia de la gerencia nacional y regional del Fondo Milagro, junto con la comitiva de Pereira, permitirá evaluar las necesidades identificadas en el territorio y las posibilidades de articulación institucional para atenderlas.

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Aunque buena parte de la agenda se desarrollará de manera privada, se espera que Luis Felipe Henao entregue declaraciones a los medios de comunicación antes del mediodía, previo a su desplazamiento hacia Manizales.