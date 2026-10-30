Instalan más de ocho puestos de control en Pereira y el área metropolitana por Halloween

Pereira

Entre los sectores priorizados se encuentran la Plaza de Bolívar, la avenida del Río, los alrededores de la Terminal de Transportes, la avenida Las Américas, La Circunvalar y el centro de la ciudad donde se adelantan patrullajes, verificación de antecedentes, revisión de documentación y controles a vehículos y motocicletas, en coordinación con agentes de tránsito.

El dispositivo también cuenta con personal de Infancia y Adolescencia, Policía Comunitaria y unidades de apoyo para atender posibles situaciones que afecten la convivencia, principalmente en centros comerciales.

“Acompañaremos centros comerciales, cementerios y todo sitio donde sea afluencia de público e ingesta de bebidas. Algunas recomendaciones que tenemos en especial para ustedes, la idea de celebrar un día en normal desarrollo, sin alteraciones del orden público y disfrutar de la sana y convivencia seguridad ciudadana en nuestra ciudad de Pereira”, indicó el teniente coronel Diego Andrés Rodriguez, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Pereira.

El objetivo de las autoridades es prevenir riñas, hechos delictivos y alteraciones del orden público, especialmente durante las celebraciones nocturnas y las actividades familiares de Halloween.

La Policía hizo un llamado a la ciudadanía para celebrar con responsabilidad y reportar cualquier emergencia a la línea 123.