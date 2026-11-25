Pereira

La jornada, impulsada por las personerías de Pereira y Cali, en articulación con la Federación Nacional de Personerías de Colombia (Fenalper), permitirá abordar los desafíos que enfrentan estas entidades en materia de protección de los derechos humanos y vigilancia de la gestión pública.

Uno de los principales propósitos del encuentro será llamar la atención del Gobierno Nacional sobre la necesidad de agilizar las acciones de reconstrucción en Pereira y Risaralda, especialmente frente a las dificultades que continúan enfrentando miles de familias damnificadas.

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Leonardo Fabio Reales Chacón, personero de Pereira, ha promovido este espacio como una oportunidad para visibilizar ante representantes de diferentes municipios del país las consecuencias sociales y económicas que dejó el movimiento telúrico.

“Vamos a traer delegados del Gobierno Nacional para que nos digan cuáles serán las ayudas reales que van a llegar a los territorios afectados por el terremoto. No podemos seguir postergando la recuperación de Pereira y Risaralda. Necesitamos que nos hablen con claridad y eso es lo que pretendemos hacer desde el Ministerio Público”, afirmó Reales Chacón.

El encuentro también busca fortalecer el acompañamiento institucional a las comunidades afectadas y promover el seguimiento a los compromisos adquiridos para la recuperación del territorio.

Durante los dos días de actividades, Pereira se convertirá en un escenario de diálogo nacional sobre la defensa de los derechos ciudadanos, la atención a los damnificados y la necesidad de avanzar en soluciones efectivas para la reconstrucción.

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La expectativa está puesta en los pronunciamientos y compromisos que puedan surgir de esta jornada, así como en el respaldo de las personerías del país a las necesidades que enfrenta la capital risaraldense.