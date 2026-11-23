Risaralda

La atención a las familias que perdieron sus viviendas por el terremoto del pasado 10 de agosto fue el tema central de una nueva reunión entre el gerente del Fondo Milagro, Luis Felipe Henao, y el gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño Ochoa. Durante el encuentro, se avanzó en compromisos para financiar soluciones habitacionales tanto en Pereira como en otros municipios del departamento.

Uno de los proyectos contempla 680 viviendas en Pereira, cuyo cierre financiero se busca completar con aportes de la Gobernación y subsidios del Fondo Milagro. El esquema establece una contribución departamental de $35 millones por vivienda y ayudas que pueden oscilar entre $65 millones y $110 millones, además de la posibilidad de acceder a créditos subsidiados con cuotas mensuales inferiores a $600.000.

“Estamos revisando con la gobernación la estructuración de 12 proyectos adicionales en los otros municipios, por ejemplo, en La Virginia y otros municipios donde el Gobierno Nacional llegue con el mismo subsidio, entre 65 y 110 millones de pesos para mirar el cierre financiero de proyectos estructurados por la gobernación”, aseguró Luis Felipe Henao, gerente del Fondo Milagro.

Sin embargo, la estrategia también busca llegar a las familias afectadas en el resto de Risaralda. Para los otros 12 municipios, excluyendo Pereira y Dosquebradas, se planteó una agenda de trabajo para identificar y atender las necesidades de vivienda. En La Virginia, por ejemplo, ya existe un proyecto de 110 unidades habitacionales, mientras que la Gobernación anunció que está próxima a adjudicar más de $11.000 millones para vivienda nueva.

“Él lo acaba de decir, aquí no son anuncios, sino que son hechos concretos. Adicional a esto, el Doctor Luis habla de unos proyectos importantes donde la Gobernación, bajo este modelo, también está aportando los lotes y el Fondo Milagro va a hacer cierre financiero de estos proyectos, permitiendo que las víctimas del terremoto puedan acceder en esa feria de vivienda que anunció el Doctor Luis Felipe, a esas soluciones de vivienda”, expresó El gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño.

Como parte de esta apuesta, durante la primera semana de diciembre se espera presentar una oferta de 1.500 soluciones habitacionales en una feria de vivienda. Allí se darán a conocer tres proyectos que ya están estructurados y que buscan ampliar las alternativas para los hogares damnificados. La meta de las autoridades es avanzar en la financiación y convertir estos anuncios en opciones concretas para las familias que todavía esperan recuperar su hogar.