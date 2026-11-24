Pereira

El gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño Ochoa, manifestó su rechazo al atentado perpetrado contra la Gobernación del Meta y expresó su solidaridad con la mandataria, Rafaela Cortés Zambrano, su equipo de trabajo y los habitantes de esta región del país.

A través de sus redes sociales, el mandatario risaraldense condenó los hechos de violencia contra la institucionalidad y reiteró la importancia de garantizar la seguridad y protección de las autoridades territoriales y de la población civil.

Patiño Ochoa hizo un llamado a rechazar cualquier acción violenta que pretenda intimidar a las instituciones públicas y afectar la tranquilidad de las comunidades.

“Rechazamos con firmeza cualquier acto de violencia que pretenda atentar contra las instituciones. ¡La violencia no puede tener cabida en Colombia!”, señala el pronunciamiento publicado por la Gobernación de Risaralda durante la noche de este lunes 23 de noviembre.

Desde Risaralda, el mandatario departamental manifestó su respaldo a la gobernadora del Meta ante esta situación y pidió garantías de seguridad para ella y los habitantes de ese territorio.

El pronunciamiento pone de manifiesto la preocupación por los hechos de violencia contra las instituciones gubernamentales y la necesidad de fortalecer las condiciones de seguridad para el ejercicio de las funciones públicas en las diferentes regiones de Colombia.