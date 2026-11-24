Risaralda

Hasta este sábado 28 de noviembre tienen plazo los beneficiarios del subsidio de arrendamiento en Risaralda para reclamar el giro correspondiente al primer mes de esta ayuda económica, destinada a las personas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

De los cerca de $17.000 millones destinados para cubrir al mismo número de beneficiarios en el departamento, se han reclamado más de $10.200 millones. Sin embargo, cerca de 6.000 personas todavía estarían pendientes de hacer efectivo el cobro.

Ante esta situación, Diana Carolina Ramírez, coordinadora de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres de Risaralda, hizo un llamado a los damnificados para que acudan oportunamente a los puntos autorizados de SuperGIROS y, teniendo en cuenta el esquema de pico y cédula, reclamen el subsidio por $1.050.000.

“En este momento vamos en un 58% de avance de la entrega del apoyo económico en el departamento de Risaralda. Es hasta el día sábado, por favor recordarles a las personas que hay un pico y cédula”, manifestó Diana Carolina Ramírez.

Las autoridades aclararon que los recursos que actualmente se encuentran disponibles corresponden únicamente al primer mes del subsidio de arrendamiento, por lo que todavía están pendientes los giros correspondientes al segundo y tercer mes de esta ayuda económica.

El llamado de las autoridades departamentales es a no dejar el trámite para última hora, verificar la disponibilidad del giro y acudir con el documento de identidad a los puntos autorizados antes de que finalice el plazo este sábado.