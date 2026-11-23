Pereira

La visita a Pereira del nuevo gerente del Fondo Milagro, Luis Felipe Henao, dejó una serie de anuncios relacionados con la reconstrucción del departamento tras el terremoto del pasado 10 de agosto. Entre los principales compromisos se encuentran la adjudicación de 280 viviendas antes de finalizar el año, la reducción de los gastos administrativos del fondo y la agilización de las demoliciones de edificaciones afectadas.

En materia de vivienda, Henao aseguró que las primeras 280 soluciones habitacionales serán adjudicadas antes del 31 de diciembre, mientras que las siguientes entregas se realizarían cada tres meses, de acuerdo con los avances en la identificación y caracterización de las familias afectadas.

“Me comprometo hoy, senador, con usted, con los ciudadanos, a que las primeras 280 viviendas, las vamos a adjudicar antes del 31 de diciembre. Pero además vamos a entregar trimestralmente un número de viviendas de acuerdo al censo que se va a ir desarrollando, para ir diciéndole a las familias, no va a tener vivienda mañana, pero sí la va a tener tal día. Y usted va a poder hacerle seguimiento en qué va su vivienda”, expresó Henao.

Una de las grandes propuestas está relacionada con el lote donde está ubicado el Batallón San Mateo de Pereira, el gerente del Fondo Milagro, aseguró que van a revisar legalmente en qué está la propuesta de un posible traslado y, en ese punto, llevar a cabo soluciones habitacionales.

“Tenemos que revisar lo del batallón para mirar cómo utilizamos ese lote y construir vivienda en el mejor sitio de Pereira. Y el batallón en un lote de la SAE, poderlo traspasar, reubicar y poder lograr tener un mejor batallón”, indicó el gerente del Fondo Milagro.

Uno de los anuncios que más llamó la atención fue la decisión de Henao de destinar la totalidad de su salario a apoyar las obras de reconstrucción en Risaralda, en medio de los cuestionamientos que se han presentado por los costos de funcionamiento de la entidad encargada de atender la emergencia. Así lo confirmó: “Mi sueldo en su integridad será donado para Risaralda. Todo el sueldo mío será donado para Risaralda”.

El funcionario también anunció una reorganización administrativa del Fondo Milagro. Según explicó, de una planta inicialmente proyectada de más de 230 personas, se pasaría a una estructura que no superaría la tercera parte de ese número. Adicionalmente, planteó reducir a la mitad la tabla salarial, con el objetivo de disminuir los gastos burocráticos y destinar mayores recursos a las comunidades damnificadas.

Otro de los asuntos abordados durante su visita fue la necesidad de acelerar las intervenciones en edificaciones que representan riesgos para la población.

Anunció que exigirá mayor celeridad a las fiduciarias encargadas de administrar los contratos y advirtió que, de no obtener respuestas acordes con la urgencia de la emergencia, se evaluarán otros mecanismos para avanzar en las obras.

En materia de infraestructura hospitalaria, Henao informó que se encuentran asegurados $30.000 millones para las obras del Hospital Universitario San Jorge de Pereira, recursos cuya ejecución buscará acelerar.

“Pero el gerente quiere que esas obras empiecen rápido, que se ejecuten rápido. Vamos a hacer esa llamada con la organización, para que así sea, gerente. Y este hospital se convierta en el símbolo de reconstrucción. Es a lo más rápido que vamos a entregar de obras estructurales”, manifestó Luis Felipe Henao.

Frente a la recuperación económica, anunció que se adelantará un trabajo conjunto con las tres cámaras de comercio de la región y los ministerios de Trabajo y Vivienda para estructurar mecanismos de apoyo a empresarios formales e informales que sufrieron pérdidas como consecuencia del terremoto.

Los anuncios representan nuevos compromisos para la reconstrucción de Pereira y Risaralda. Sin embargo, la expectativa de las comunidades damnificadas estará puesta en los cronogramas, la ejecución efectiva de los recursos y la materialización de las soluciones anunciadas, especialmente en vivienda, demoliciones y recuperación económica.