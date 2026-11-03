Capturan en Pereira a alias ‘El Viejo’, señalado de enviar cocaína a Europa oculta en cargas de café

Pereira

Se trata de José Ramiro Tobón Osorio, conocido con el alias de ‘El Viejo’, quien es investigado por presuntamente liderar una organización dedicada al envío de cocaína hacia Europa mediante una modalidad que utiliza cargamentos de café para ocultar la droga.

La detención se produjo gracias a una notificación roja de Interpol, que permitió localizar al hombre en la capital risaraldense. El procedimiento estuvo a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, con el apoyo del Ejército Nacional y el Servicio de Marshals de Estados Unidos.

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades de Perú, Tobón Osorio sería uno de los principales responsables de una estructura criminal transnacional que presuntamente aprovechaba las operaciones comerciales de exportación de café para transportar clorhidrato de cocaína.

Según la información entregada por José Luis Ramírez Hinestroza, director Seccional de la Fiscalía en Risaralda, “la organización, al parecer, enviaba cargamentos desde Colombia hacia Perú y otros países suramericanos, donde la sustancia ilícita habría sido camuflada para continuar su recorrido hacia Países Bajos y otros destinos europeos”.

Esta modalidad habría permitido a la estructura criminal intentar evadir los controles de seguridad y las inspecciones de las autoridades en las diferentes etapas del transporte internacional.

Alias ‘El Viejo’ es requerido por la Segunda Sala Penal Superior Nacional Transitoria Especializada en Crimen Organizado de Perú, por el delito de tráfico ilícito de drogas agravado.