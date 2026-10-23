VIDEO: Creciente “nunca antes vista” según comunidad, arrasó cultivos, puentes y ganado en Santander

Una creciente del río Guaca en Santander provocó graves afectaciones en las veredas, Sisota y San Pablo, en una emergencia que habitantes de la zona califican como “inusual, nunca antes vista y de gran magnitud”.

William Sepúlveda, líder comunal de la vereda Sisota, contó en Caracol Radio que la situación comenzó después de aproximadamente una hora y media de lluvia, cuando observaron un aumento repentino del caudal del río.

“Empezamos a ver esa creciente inusual y nunca vista en este territorio, algo que nos sorprendió a todos y nos dejó sin posibilidad de reacción”, relató Sepúlveda.

Lea también: Investigan muerte de perro hallado sin cabeza en Guadalupe, Santander: hay $5 millones de recompensa

Entre las principales pérdidas se encuentran cultivos de trucha, cuyos propietarios intentaron proteger durante varias horas. Según el líder comunal, cerca de mil truchas murieron y existe el riesgo de perder las aproximadamente 12 mil que permanecen en los estanques.

La creciente también afectó cultivos de ajo y papa, así como zonas ubicadas a la ribera del río, donde se reportan pérdidas de ganado y la destrucción de cercas. Además, un puente tipo box culvert fue arrasado, varias alcantarillas resultaron afectadas y las mangueras utilizadas para los cultivos fueron llevadas por la corriente.

Otro de los daños reportados corresponde al acueducto veredal. Parte de la infraestructura que atravesaba una quebrada fue desprendida y la tubería terminó siendo arrastrada por el agua.

Podría interesarle: Abogado de Jaime Beltrán en caso de la chatarra dice que exalcalde Cárdenas también debe responder

La emergencia también dejó afectaciones en la infraestructura turística de la zona. Sepúlveda señaló que la ruta turística que habían proyectado en el sector, incluidos senderos y caminos, quedó prácticamente destruida por la fuerza de la creciente.

Pese a la magnitud de los daños materiales, el líder comunal indicó que no se registraron afectaciones humanas en este sector. Durante varias horas, habitantes y trabajadores de la zona ayudaron a proteger los cultivos y posteriormente acudieron organismos de socorro.

Ahora la comunidad espera atención para evaluar los daños y avanzar en la recuperación de la infraestructura y de las actividades agrícolas y turísticas afectadas por la creciente.

Balance de la emergencia Alcaldía de Guaca, Santander:

El alcalde Ángel Ferney Villamizar hizo un llamado al Gobierno departamental, la UNGRD y el Ministerio de Agricultura para recibir maquinaria amarilla, asistencia humanitaria, apoyo técnico y recursos inmediatos. “El municipio no puede enfrentar solo esta tragedia, ya se desbordó la capacidad humana y financiera del municipio”, señaló, a la vez que entregó una relación de las afectaciones tras la emergencia.

Pérdidas preliminares en $1.060 millones: