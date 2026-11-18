El presidente Abelardo De La Espriella radicó una denuncia formal en la Fiscalía, por el presunto traslado irregular de recursos de regalías por más de $119.000 millones en la Alcaldía de Barrancabermeja.

“La Alcaldía trasladó recursos de regalías a FONCOLOMBIA, un fondo mixto que contrata por derecho privado. Con esos dineros se adjudicaron siete procesos que, según la documentación examinada, no fueron publicados en SECOP”, dijo.

En la denuncia, el presidente habló sobre la participación de funcionarios en este presunto hecho de corrupción, ahí nombró a Jorge Humberto Beltrán, conocido como “el bachiller“, y al alcalde Jonathan Stivel Vásquez Gómez y su esposa Laura, quienes señala de haber liderado la firma de estos contratos para vías, instituciones educativas y recursos de energía solar.

Desde la Fiscalía, el presidente Abelardo De La Espriella también confirmó que radicó una solicitud ante la Superintendencia de Industria y Comercio, por posibles acuerdos entre empresas para quedarse con los contratos sin que se diera el debido proceso y la libre competencia que se requiere.

Estas denuncias fueron los primeros resultados del Bloque Anticorrupción que lidera la secretaria de Transparencia Cristina Lombana, quien señaló que buscan lograr una articulación entre las entidades para combatir la corrupción: “no sustituirá de manera alguna las funciones de los órganos de control”.

Denuncias por el DNI

Desde el búnker de la Fiscalía, el presidente Abelardo De La Espriella anticipó que están preparando la denuncia por la presunta infiltración en la Dirección Nacional de Inteligencia durante el gobierno de Gustavo Petro.

La denuncia es por la presunta injerencia del DNI en las elecciones, e irregularidades en la entidad en la administración anterior.