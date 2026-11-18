Las estaciones de carga para vehículos eléctricos en Bucaramanga están reportando millonarias penalizaciones económicas por superar los límites de consumo de energía establecidos por la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG, en el marco de las medidas de ahorro adoptadas durante el fenómeno de El Niño.

Uno de los afectados es Andrés Cárdenas, de la empresa Magno, quien asegura que la regulación CREG 101-120 de 2026, mediante la cual se fijaron topes de consumo para viviendas y establecimientos comerciales, no contempla las necesidades reales de operación de las estaciones de carga para vehículos eléctricos.

Según explicó a Caracol Radio, el límite mensual que les fue asignado es de 197,95 kilovatios hora, una cantidad que, de acuerdo con sus cálculos, alcanzaría para cargar aproximadamente tres vehículos al mes. Sin embargo, la operación diaria de esta red atiende alrededor de 60 automotores.

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El empresario cuestiona que se le aplique una penalización por una actividad que requiere un consumo elevado de energía para prestar el servicio: “Después de esos tres primeros carros, todos los carros que cargamos van multados. Eso genera un sobrecosto del 70% sobre el kilovatio”, explicó Cárdenas, como representante de la compañía.

Desde Magno aseguran que ya han recibido millonarios cobros en sus facturas de energía y advierte que, si se mantienen estas condiciones, tendrá que trasladar el incremento a los usuarios de vehículos eléctricos. “El cliente va a terminar pagando un 70% más en esa energía. De los $1.800 que tenemos hoy el kilovatio, lo pasaríamos a cobrar en $3.000”, señaló.

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La preocupación también se extiende a otras regiones del país. Según la empresa, estaciones de carga en ciudades como Bogotá y Barranquilla estarían enfrentando penalizaciones similares por cuenta de esta regulación.

El sector advierte que estos límites de consumo podrían terminar afectando la prestación del servicio y encareciendo la movilidad eléctrica, precisamente en un momento en el que se busca ampliar el uso de vehículos que funcionan con energías alternativas.