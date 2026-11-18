El alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, borró una publicación en la que respondía al presidente Abelardo de la Espriella, quien este miércoles 18 de noviembre acudió a la Fiscalía para denunciar presuntas irregularidades en el manejo de cerca de 119 mil millones de pesos de regalías del municipio.

La respuesta del mandatario local tuvo tres momentos. Primero publicó un mensaje en el que defendía la inversión de los recursos y cuestionaba al presidente; después retiró algunas de sus afirmaciones y, finalmente, eliminó la publicación.

¿Qué dijo el alcalde? En el mensaje inicial, Vásquez aseguró que demostraría dónde se habían invertido los recursos cuestionados. Mencionó proyectos de colegios, granjas solares, vías y redes de acueducto y alcantarillado.

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También retó al presidente a explicar el manejo de los recursos del Fondo Milagro, e incluyó dos frases en las que hizo referencia a una pistola y un lápiz, que posteriormente retiró de la publicación.

“Ud. anda con una pistola, yo con un lápiz, y la historia ha demostrado con cuál de ellos es que se cambia el mundo”, escribió el alcalde. Y agregó: “Ya veremos si la pistola puede contra el lápiz”.

El alcalde modificó el mensaje y después lo borró. En una segunda versión eliminó las frases sobre la pistola y el lápiz, aunque mantuvo su respuesta sobre las inversiones realizadas en Barrancabermeja. Poco después, esa publicación también desapareció de su cuenta.

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Caracol Radio consultó a la oficina de prensa de la alcaldía para conocer qué había ocurrido. La respuesta fue que el mensaje sí había sido publicado, pero correspondía a una reacción impulsiva. “No es falso, fue un impulso”, señalaron desde prensa de la Alcaldía.

Además, informaron que estaban trabajando en una respuesta oficial del alcalde tras la denuncia del presidente, que todavía está pendiente.

Contexto. El presidente Abelardo de la Espriella acudió a la Fiscalía para denunciar presuntas irregularidades en el manejo de 119 mil millones de pesos de regalías de Barrancabermeja.

Según el mandatario, los recursos fueron trasladados a Foncolombia, un fondo mixto que adjudicó siete procesos contractuales que no habrían sido publicados en el Secop II. Seis tuvieron un único oferente y cuatro contratos de obra habrían quedado en empresas vinculadas con Jorge Humberto Argüello Beltrán, conocido como ‘el Bachiller’. La Fiscalía deberá investigar estos señalamientos.

La respuesta oficial del alcalde sigue pendiente. Aunque Vásquez aseguró en su publicación que podía demostrar en qué se invirtieron los recursos, la Alcaldía todavía no ha entregado la explicación formal anunciada por su oficina de prensa.