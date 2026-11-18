Bucaramanga tendrá restricciones viales este jueves 19 de noviembre por las manifestaciones convocadas en el marco del paro nacional. Los primeros bloqueos están previstos desde las 5:30 de la mañana en la Puerta del Sol, uno de los principales puntos de conexión entre el norte y el sur de la ciudad.

Los bloqueos comenzarán en dos puntos de la Puerta del Sol. Según los organizadores, habrá una concentración sobre la autopista en sentido norte-sur, frente al mural del Camino de las Hormigas, y otra en sentido sur-norte, en la salida que conecta con la carrera 27.

A las 9:00 de la mañana comenzará otra concentración en la glorieta del Caballo de Bolívar. Desde este punto y desde la Puerta del Sol saldrán dos movilizaciones que avanzarán por ambas calzadas de la carrera 27.

Los manifestantes llegarán hasta la calle 36, donde se unirán para continuar hacia la plaza cívica Luis Carlos Galán Sarmiento.

Esto significa que las restricciones no se concentrarán únicamente en la Puerta del Sol. La carrera 27 y la calle 36 también tendrán afectaciones a medida que avancen las marchas.

Estas son las rutas alternas recomendadas por las autoridades:

Autopista de sur a norte: tomar el desvío desde el barrio Antonia Santos hacia la carrera 33 y continuar por el costado oriental de Bucaramanga.

tomar el desvío desde el barrio Antonia Santos hacia la carrera 33 y continuar por el costado oriental de Bucaramanga. Desde la diagonal 15 hacia el sur: tomar la vía a Girón, conectar con la calle 67 y el puente de Conucos, y continuar por el sector de Cacique para acceder a la vía antigua o retomar la autopista.

tomar la vía a Girón, conectar con la calle 67 y el puente de Conucos, y continuar por el sector de Cacique para acceder a la vía antigua o retomar la autopista. Desplazamientos entre el oriente y el occidente: utilizar el puente de Conucos y la calle 67.

utilizar el puente de Conucos y la calle 67. Para evitar la carrera 27: utilizar las carreras 9, 33, 39 y 40, que funcionan en doble sentido. También están las carreras 18, 22, 24 y 28, de norte a sur, y las carreras 21, 23 y 36, de sur a norte.

utilizar las carreras 9, 33, 39 y 40, que funcionan en doble sentido. También están las carreras 18, 22, 24 y 28, de norte a sur, y las carreras 21, 23 y 36, de sur a norte. Durante el cierre de la calle 36: tomar la avenida Quebradaseca o las calles 33, 34, 41 y 45, según el avance de las movilizaciones y las indicaciones de los agentes de tránsito.

Habrá acompañamiento de las autoridades durante las manifestaciones. Agentes de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga y uniformados de la Policía Nacional estarán presentes en los corredores afectados para orientar a los conductores y acompañar los desplazamientos.

Las autoridades recomendaron planear los recorridos con anticipación y evitar los sectores donde se realizarán las concentraciones, especialmente durante las primeras horas de la mañana.

Las restricciones podrán variar dependiendo del avance de las manifestaciones y de las indicaciones que entreguen los agentes de tránsito.