Ministerio del Ambiente pide a Cdmb informe sobre Ptar El Santuario y vertimientos al río de Oro

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

El gobierno nacional consideró procedente “ejercer las funciones de inspección y vigilancia sobre la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga” en un caso en particular, el de una planta de tratamiento de aguas residuales, Ptar ubicada en Piedecuesta que según veedores comunitarios no opera a cabalidad.

El ministerio de Ambiente formuló una solicitud de informe relacionado con la planta de tratamiento de aguas residuales El Santuario y sus vertimientos al río de Oro. “La actuación se orienta a verificar la aplicación de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico y de las normas ambientales que la desarrollan y hacen exigible”, informa el ministerio.

La cartera de asuntos ambientales aclara que “estas funciones no erigen al ministerio en superior jerárquico de la Cdmb, ni lo facultan, para revocar sus decisiones, imponer correctivos obligatorios o sustituir sus competencias de evaluación, control y seguimiento ambiental”.

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, PTAR de Piedecuesta, Santander Ampliar Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, PTAR de Piedecuesta, Santander Cerrar

En una respuesta a Óscar Humberto Cote, integrante de la veeduría Acción Cívica de Piedecuesta, el ministerio accede parcialmente a 14 peticiones consignadas en un derecho de petición.

Iván Andrés Gil Chaves, director de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental, SINA, indica en la respuesta que “se requerirá una relación de las actuaciones de evaluación, control y seguimiento ambiental realizadas entre 2017 y 2026, con identificación de expedientes, fechas, actuaciones, resultados y estado general, según la información disponible en la corporación”.