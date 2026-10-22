Abogado de Jaime Beltrán en caso de la chatarra dice que exalcalde Cárdenas también debe responder

Abogado de Jaime Beltrán habla de vinculación de otro exalcalde de Bucaramanga al escándalo de la chatarra

Bucaramanga

El exalcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas Rey tendrá que responder ante la Contraloría de esta capital por la pérdida de la chatarra del alumbrado público; este es el mismo escándalo que enfrenta el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán Martínez.

El abogado Rodrigo Parada, apoderado de Beltrán Martínez informó que cuando el organismo de control inició el proceso de responsabilidad fiscal no vinculó al exmandatario Cárdenas Rey. “En el informe de auditoría que dio pie al proceso se señalaban a diversas personas que tenían la condición de presuntos responsables. Sorpresivamente cuando la Contraloría formalmente abre el proceso nunca menciona a Juan Carlos Cárdenas”, dice.

“Era una absolución de facto porque al final de cuentas si no hay un auto de apertura de investigación pues las personas no están vinculadas”, expresó el jurista. Dijo que la defensa del ministro esperó que el proceso avanzara y se recaudaran más pruebas para tener más solidez y hacer una solicitud de nulidad que se enrutó a que nunca se mencionó a todas las personas mencionadas en el informe de auditoría y establecer un monto real del daño fiscal", aseveró Parada.

El abogado dijo que en consecuencia la Contraloría les dio la razón en cuanto a la solicitud de nulidad que plantearon. “Al final de cuentas, el único mandatario que iba a responder era Jaime Andrés Beltrán y resulta que ahora se vincula formalmente Juan Carlos Cárdenas además que el monto del daño fiscal no es $43 mil millones sino $21 mil”.

El jurista advierte que hay una pregunta que constituye el punto de partida para involucrar al exalcalde Cárdenas. ¿Cuántos vehículos se necesitaron para sacar las toneladas de chatarra de las bodegas? Cuestiona si “en tan poco tiempo de la administración de Jaime Andrés Beltrán se sacó tanta chatarra por qué nadie se dio cuenta. La respuesta es no”.

Argumenta que “hubo una celada montada en contra del exalcalde Beltrán para tratar de justificar unas extracciones que se dieron desde tiempo atrás”.