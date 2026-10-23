Mauricio Aguilar fue acusado por presuntas irregularidades durante elección en la CDMB

Bucaramanga

El exgobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, fue acusado este jueves 22 de octubre ante la Corte Suprema de Justicia por el presunto delito de prevaricato por acción, debido a posibles irregularidades en la convocatoria y elección del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB).

De acuerdo con la Fiscalía, los hechos se remontan a febrero de 2023, cuando Aguilar se desempeñaba como gobernador de Santander y presidía la Asamblea Corporativa Ordinaria de la entidad ambiental. En ese proceso fueron elegidos cuatro alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga para integrar el Consejo Directivo.

La fiscal primera delegada ante la Corte señaló que el entonces mandatario habría continuado con la convocatoria pese a las advertencias sobre posibles irregularidades y a las recusaciones presentadas por presuntos conflictos de intereses.

“Los elementos materiales probatorios indican que presuntamente dio continuidad al proceso y permitió que cuatro alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga fueran escogidos para conformar el Consejo Directivo”, indicó la Fiscalía.

La elección fue demandada y posteriormente anulada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado. En sus decisiones, los tribunales advirtieron incumplimientos de los procedimientos legales exigidos para convocar la votación.