Las familias que viven en casas con riesgo inminente de colapso en Villas de San Ignacio, al norte de Bucaramanga, podrán acceder a subsidios temporales de arriendo para trasladarse a lugares seguros. Esta es una de las medidas anunciadas por la Alcaldía para atender la emergencia que afecta a este sector de la comuna 1.

La medida se anuncia después de que la Alcaldía declarara la calamidad pública en Villas de San Ignacio, etapa 7, mediante el Decreto 0450 del 11 de noviembre de 2026, debido al riesgo de colapso que pueden presentar algunas viviendas del sector.

¿Qué pasará con las familias afectadas? La Alcaldía informó que los subsidios de arriendo estarán dirigidos a quienes habitan viviendas en riesgo inminente de colapso. La intención es que puedan salir de sus casas mientras se determina qué medidas deben adoptarse para atender la situación.

Didier Rodríguez, coordinador de la Unidad Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres (UMGRD), explicó que las medidas fueron socializadas directamente con los habitantes del sector.

“Primero, la entrega de subsidios de arriendo a las familias cuyas estructuras de su vivienda se encuentran en riesgo de colapso”, señaló el funcionario.

¿Se estabilizará el terreno o habrá reubicaciones? Esa es una de las decisiones que todavía están pendientes. La Alcaldía anunció que adelantará gestiones ante el Gobierno Nacional y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para conseguir recursos con los que se puedan realizar los estudios técnicos necesarios.

Esos estudios deberán establecer qué obras se requieren para estabilizar el terreno y reducir el riesgo. También permitirán determinar si existen condiciones para que las familias permanezcan en el sector o si será necesario buscar alternativas de reubicación.

“Se van a adelantar las gestiones administrativas, que correspondan ante el gobierno nacional y ante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo para la consecución de recursos que permitan adelantar los estudios y de esta manera conocer las obras de mitigación que se requieren para la estabilización o la reubicación de dichas familias”, explicó Rodríguez.

Esto significa que la reubicación definitiva todavía no está decidida. Primero se deberá contar con los estudios que permitan establecer si el terreno puede estabilizarse y qué intervenciones serían necesarias.