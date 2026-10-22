Investigan muerte de perro hallado sin cabeza en Guadalupe, Santander: hay $5 millones de recompensa

Una recompensa de cinco millones de pesos fue ofrecida por la Alcaldía de Guadalupe, Santander, para quien entregue información que permita identificar y capturar a los responsables de la muerte de un perro llamado Toby, en hechos ocurridos en la Vereda Centro Llano

El hecho fue puesto en conocimiento de las autoridades y la denuncia correspondiente ya fue radicada ante la Fiscalía General de la Nación, que asumirá el proceso para esclarecer lo ocurrido y determinar quiénes estarían detrás de la muerte del animal.

Ante la gravedad del caso, la administración municipal anunció una recompensa de cinco millones de pesos para quien entregue información que permita identificar y capturar a los responsables.

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El secretario de gobierno municipal, Óscar Galindo, señaló que se adelantan las labores para establecer las circunstancias en las que murió el perro y encontrar a quienes cometieron el hecho.

Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para que cualquier información que pueda contribuir al esclarecimiento sea entregada en la Estación de Policía o en la Secretaría de Gobierno. Los datos serán recibidos bajo reserva.