El alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, defendió la decisión de encargarle a Foncolombia la ejecución de obras financiadas con regalías. Su respuesta se conoció después de que el presidente Abelardo de la Espriella radicara ante la Fiscalía, una denuncia por presuntas irregularidades en el manejo de más de $119.000 millones de esos recursos.

Quién escogió a los contratistas. En una entrevista con Red+ Noticias, Vásquez sostuvo que la ley les permite a los alcaldes designar a una entidad para ejecutar proyectos con regalías. Según su explicación, la Alcaldía escogió a Foncolombia y el fondo quedó a cargo de seleccionar y contratar a las empresas. Señaló que al municipio le correspondía revisar el avance de las obras y exigir que se cumplieran los costos, los plazos y las condiciones de calidad acordados.

“Mi labor es designar una entidad ejecutora y la entidad es la que tiene que desarrollar todo el proceso. Yo no puedo pretender y torpedear los procesos de selección o contratación que tengan la entidad”.

El alcalde también cuestionó el manejo de los recursos del Fondo Milagro. Vásquez lo mencionó en su primera respuesta en redes, la que después borró. En ese mensaje retó al presidente a mostrar dónde estaban los recursos del fondo. En un hilo posterior en X explicó el vínculo que, según él, tiene con la denuncia. “Me cuestiona por hacer lo mismo que se hizo con el Fondo Milagro” escribió.

La comparación se refiere a la forma de contratar. De la Espriella cuestionó que la Alcaldía trasladara las regalías a Foncolombia, un fondo mixto que contrata bajo reglas de derecho privado. Vásquez sostiene que el Gobierno recurrió a una figura similar con el Fondo Milagro. Pues, afirmó que ese fondo ha gastado en estudios y nómina y que, según él, todavía no ha ejecutado obras.

Hay que recordar que De la Espriella aseguró que siete procesos adjudicados con esos recursos no se publicaron en el Secop II.

Según el presidente, seis tuvieron un solo oferente y cuatro de los cinco contratos de obra quedaron en manos de empresas vinculadas con Jorge Humberto Argüello Beltrán, conocido como el ‘Bachiller’. De la Espriella también pidió a la Superintendencia de Industria y Comercio que revise si hubo acuerdos entre empresas para quedarse con los contratos.

El mensaje que borró. En su primera respuesta en redes, Vásquez dijo que podía mostrar dónde se habían invertido las regalías y retó al presidente a explicar el manejo de los recursos del Fondo Milagro. En el mismo mensaje escribió “Ud anda con una pistola yo con un Lápiz”. Primero retiró las frases sobre la pistola y el lápiz y luego borró la publicación. “No es falso, fue un impulso” dijo a Caracol Radio la oficina de prensa de la Alcaldía.

Vásquez reconoció que esa primera respuesta fue “un poco fuerte”. Y volvió a usar la comparación al decir que “un lápiz es mucho más poderoso que la pistola que él carga en el cintillo de su pantalón”, en referencia al presidente.

Las obras que el alcalde ofreció mostrar. Vásquez mencionó colegios recuperados, otros en construcción, vías intervenidas en los barrios y cuatro granjas solares que, según él, buscan reducir el costo de la energía para las familias más vulnerables. Invitó a De la Espriella, a la Fiscalía, a la Contraloría y a la Procuraduría a recorrer Barrancabermeja y verificar el avance de esos proyectos.