Air-e reporta déficit mensual de $520.000 millones y necesita inversiones por $3,8 billones

La empresa Air-e enfrenta un déficit cercano a los $520.000 millones mensuales y tiene identificadas necesidades de inversión superiores a los $3,8 billones para recuperar y fortalecer su infraestructura eléctrica. Así lo reveló Ramiro Castilla, agente interventor de la compañía, durante la Audiencia Nacional de Equilibrio Energético, que se desarrolla en Barranquilla.

El directivo explicó que la situación financiera de la empresa está marcada por los altos costos de compra de energía, las pérdidas del sistema, las dificultades de recaudo y el deterioro de las redes, factores que, según señaló, hacen necesario avanzar tanto en medidas inmediatas para sostener la operación como en una solución estructural para el mercado eléctrico de la región Caribe.

“Hoy esta compañía genera un déficit de cerca de 520.000 millones de pesos mensuales”, afirmó Castilla, al precisar que Air-e debe comprar más del 50 % de la energía que consumen los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira a través de la bolsa de energía, mecanismo que aumenta su exposición a las fluctuaciones de los precios.

Las pérdidas de energía superan los $170.000 millones mensuales

Uno de los puntos centrales de la intervención fue el impacto económico de las pérdidas de energía. Según Castilla, los indicadores de la compañía se sitúan en el 32%, y la energía que se pierde, valorada a precios de costo, representa más de $170.000 millones mensuales.

El agente interventor atribuyó buena parte de estas pérdidas al hurto de energía y advirtió que su magnitud equivale al consumo de todo el departamento del Magdalena.

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Frente a este panorama, señaló que Air-e trabaja de manera articulada con la Fiscalía y el Ministerio de Justicia para avanzar en denuncias, procesos de extinción de dominio y otras medidas contra quienes afectan la prestación del servicio.

El directivo sostuvo que reducir las pérdidas permitiría aliviar la presión que actualmente soporta el sistema eléctrico nacional y contribuiría a mejorar la situación financiera de los operadores.

Por cada $100 destinados a comprar energía, Air-e recibe $48

Las dificultades de recaudo constituyen otro de los factores que presionan las finanzas de la compañía. Aunque Castilla indicó que el recaudo general de Air-e se ubica en el 72 %, explicó que, al comparar los ingresos efectivos con los recursos destinados a la compra de energía, la relación es mucho más desfavorable.

“De cada 100 pesos que destinamos a comprar la energía, recibimos el ingreso de 48”, explicó.

El agente interventor también alertó sobre el crecimiento del consumo en las zonas eléctricamente subnormales, que, según sus cifras, supera el 20%, frente al aumento del 12% registrado en la región Caribe y del 6% en el país.

En estos sectores, la empresa deja de recaudar más de $60.000 millones mensuales, mientras que alrededor de 200.000 usuarios se encuentran en condiciones de subnormalidad eléctrica.

Castilla consideró que esta realidad debe incorporarse a las soluciones que se diseñen para el sector, mediante programas de normalización de redes, focalización de subsidios, uso eficiente de la energía y mecanismos que faciliten el acceso de los hogares a un consumo básico.

Deterioro de la infraestructura y más interrupciones

La necesidad de inversión también responde al deterioro de las redes eléctricas. Castilla indicó que, aunque la empresa cumple con los indicadores regulatorios de calidad, existe un aumento preocupante de las interrupciones no programadas.

De acuerdo con su exposición, este indicador supera en más del 40% los niveles de 2025, una situación que atribuyó a los daños derivados del deterioro de la infraestructura.

Para el directivo, estas cifras evidencian la urgencia de ejecutar obras que permitan mejorar la confiabilidad del servicio y generar condiciones adecuadas para la llegada de nuevas empresas a la región.

Mientras se concreta una solución de mayor alcance, aseguró que Air-e ha destinado más de $23.000 millones a inversiones para sostener la prestación del servicio, especialmente en Barranquilla, Galapa y Riohacha.

Aclaró que estas intervenciones no representan una solución estructural, pero buscan garantizar la continuidad del suministro mientras se consiguen los recursos necesarios para modernizar las redes.

Una solución integral para el sector eléctrico del Caribe

Castilla señaló que la estrategia de Air-e debe desarrollarse en dos frentes: garantizar la operación en el corto plazo y construir una solución definitiva que atienda los problemas financieros, técnicos y sociales del mercado eléctrico regional.

La propuesta de la compañía contempla cuatro ejes principales: asegurar recursos para inversiones, reducir las presiones sobre el precio de la energía, facilitar el acceso de los hogares vulnerables a un consumo básico y fortalecer los mecanismos de control sobre las redes y la medición.

En materia de financiación, mencionó alternativas como el uso de recursos de regalías, créditos de la banca multilateral y la posibilidad de establecer una estampilla nacional para apoyar las inversiones necesarias.

En cuanto al costo de la energía, planteó mejorar las estrategias de compra y reducir la exposición a la bolsa para dar mayor estabilidad a los precios, especialmente durante los periodos de sequía asociados al fenómeno de El Niño.

El directivo recordó que el mercado eléctrico de la región ha enfrentado crisis durante episodios anteriores de este fenómeno climático, por lo que consideró necesario establecer mecanismos que permitan anticipar sus efectos financieros.

Normalización eléctrica y ayudas para los usuarios

Otro componente de la propuesta está dirigido a los hogares de menores ingresos. Según Castilla, el 86 % de los clientes de Air-e pertenece a los estratos 1 y 2 o se encuentra en sectores eléctricamente subnormales, lo que hace necesario combinar las inversiones en infraestructura con medidas de apoyo al consumo.

El agente interventor señaló que entre 2019 y 2026 se han adjudicado cerca de $300.000 millones para normalizar a 60.000 usuarios, pero insistió en que todavía quedan alrededor de 200.000 usuarios en condición de subnormalidad eléctrica.

Entre las medidas mencionó la renovación de equipos por otros más eficientes, la focalización de subsidios y los proyectos de normalización de redes y medición. También anunció que, mediante iniciativas con diferentes municipios, se entregarán más de 1.000 neveras eficientes a igual número de usuarios.

Asimismo, planteó fortalecer las herramientas tecnológicas para controlar las pérdidas y ampliar las alternativas de pago, incluido el prepago, con mecanismos que protejan la infraestructura y permitan una mejor gestión del consumo.

Air-e pide coordinación entre los actores del sector

Castilla destacó que durante sus primeros 50 días de gestión se han realizado más de 25 reuniones con entidades del Gobierno, organismos de control, instancias regulatorias y representantes del Congreso, con el propósito de avanzar en una hoja de ruta para la sostenibilidad de la empresa.