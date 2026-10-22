Silvia Tcherassi y Ella Fontanals-Cisneros serán homenajeadas en Barranquilla por su trayectoria

La diseñadora Silvia Tcherassi y la empresaria y coleccionista cubana Ella Fontanals-Cisneros serán homenajeadas este jueves en Barranquilla durante la entrega de los premios La Caimana.

Fontanals-Cisneros recibirá La Caimana de Oro por su trayectoria y aporte al arte y la cultura. Recientemente, la coleccionista estuvo en la ciudad, donde recorrió talleres de diseñadoras y visitó a los artesanos de Usiacurí, municipio del Atlántico reconocido por su tradición artesanal.

Un homenaje inspirado en la mujer caribeña

El premio La Caimana se inspira en la leyenda del Hombre Caimán y es una iniciativa de Lianet Certain, a través de la Fundación Cergui Art. La propuesta busca destacar el talento, liderazgo y legado de mujeres que contribuyen al desarrollo cultural, social y empresarial.

“Queremos mirar más allá del personaje legendario y reconocer en la caimana una metáfora de la mujer caribeña: una mujer que conoce su territorio, que se adapta sin renunciar a su esencia, que enfrenta las dificultades con imaginación y que encuentra caminos incluso cuando las circunstancias parecen cerrárselos”, señalan los organizadores del evento.

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Las mujeres que recibirán el reconocimiento

Además de Silvia Tcherassi, quien recibirá La Caimana Épica, y Ella Fontanals-Cisneros, distinguida con La Caimana de Oro por su labor al frente de la Cisneros Fontanals Art Foundation (CIFO), serán homenajeadas otras mujeres destacadas en diferentes ámbitos:

Carmen Nicolella: La Caimana Gastronómica, por Nena Lela.

La Caimana Gastronómica, por Nena Lela. Mariana Carulla Arreaza: La Caimana del Patrimonio, por el Grupo Conservar.

La Caimana del Patrimonio, por el Grupo Conservar. Zara Abello: La Caimana del Legado, por el Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo.

La Caimana del Legado, por el Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo. Hortensia Sánchez: La Caimana que Mueve el Mundo.

La Caimana que Mueve el Mundo. Nelly Peñaranda: La Voz de la Caimana, por el periódico Arteria.

La Voz de la Caimana, por el periódico Arteria. Aracely Morales: La Caimana Artesanal.

La Caimana Artesanal. Carolina Valencia: La Caimana que Construye, por Cement Design.

La Caimana que Construye, por Cement Design. Erika Rohenes: La Caimana que Une, por IXEL Moda.

La ceremonia se realizará este jueves en Barranquilla y busca visibilizar el papel de las mujeres en la construcción de identidad, el impulso de la cultura y el desarrollo de la región Caribe.