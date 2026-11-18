La Institución Universitaria de Barranquilla (IUB) ampliará su oferta académica con 12 nuevos programas de formación, como parte de su apuesta por conectar la educación superior con las necesidades del sector productivo y las nuevas tecnologías.

El anuncio fue realizado por el alcalde Alejandro Char, quien destacó que entre las novedades se encuentra Ingeniería en Inteligencia Artificial, que será la única oferta de este tipo en una institución pública de educación superior de la región Caribe.

A través de su cuenta de X, el mandatario señaló: “Queremos que nuestros jóvenes estudien las carreras del futuro, se preparen para los nuevos empleos y construyan sus proyectos de vida aquí, en Barranquilla”. También destacó la incorporación de programas relacionados con diseño, finanzas y banca, moda y procesamiento de alimentos.

Ingeniería en Inteligencia Artificial, una de las apuestas

Entre los nuevos programas se encuentra Ingeniería en Inteligencia Artificial, articulada por ciclos propedéuticos con Tecnología en Gestión de Sistemas de Inteligencia Artificial. Esta formación busca preparar profesionales para desarrollar e implementar soluciones basadas en inteligencia artificial, automatización y sistemas inteligentes, con aplicaciones en sectores como salud, industria, educación y servicios.

La oferta también contempla Tecnología en Procesamiento de Alimentos, articulada con Ingeniería de Alimentos, con énfasis en transformación, calidad e innovación alimentaria.

Egresados de la EDA podrán continuar sus estudios

Otra de las novedades es la articulación de la IUB con la Escuela Distrital de Artes (EDA). Sus egresados podrán continuar su formación universitaria mediante procesos de homologación en los programas de Diseño de Prendas y Accesorios de Vestir y Diseño de Espacios.

Estas rutas académicas estarán articuladas con programas tecnológicos y técnicos profesionales relacionados con la elaboración de prendas de vestir, calzado, manufactura textil, marroquinería, gestión e intervención de espacios, dibujo y modelado.

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Formación en finanzas y banca

La ampliación también incluye los programas de Finanzas y Banca y Tecnología en Gestión Financiera y Bancaria, orientados al desarrollo de competencias en análisis financiero, administración de recursos, servicios bancarios y toma de decisiones empresariales.