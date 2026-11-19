Dos ataques contra mujeres en Barranquilla: una fue asesinada, otra resultó herida con arma de fuego

Un nuevo homicidio de una mujer se registró en el municipio de Soledad. El hecho ocurrió este 18 de noviembre en la calle 57C con carrera 1G, en el barrio Villa María, donde la víctima fue interceptada por un hombre armado que le disparó en la cabeza cuando se desplazaba a pie por el sector.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la mujer recibió un impacto de bala en la región frontal. Aunque fue auxiliada por habitantes de la zona y trasladada hasta la Clínica Materno Infantil de Soledad, ingresó sin signos vitales. El responsable huyó del lugar con rumbo desconocido.

Víctima aún sin identificar

Según las autoridades, la mujer permanece como cuerpo no identificado y tendría entre 25 y 27 años. Las primeras indagaciones indican que no residía en el sector donde ocurrió el crimen.

La Policía también señala que el lugar donde se registró el homicidio sería zona de injerencia del grupo delincuencial organizado ‘Los Costeños’, bajo el mando de alias ‘Harly’. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles e identificar al responsable.

Preocupación por las cifras de violencia contra las mujeres

Con este caso, el Atlántico alcanza los 80 homicidios de mujeres en lo corrido de 2026, de acuerdo con el registro de la Mesa Amplia de Mujeres.

La cifra genera preocupación, pues supera los 77 homicidios contabilizados al cierre de 2024, lo que vuelve a poner sobre la mesa la gravedad de la violencia contra las mujeres en Barranquilla y los municipios del departamento.