El sector agroindustrial es uno de los que cuenta con un mayor potencial en el Atlántico, así lo aseguró Efrain Cepeda, presidente Cámara de comercio de Barranquilla, en medio del foro CEO 2026.

El presidente de la cámara de comercio de Barranquilla recalcó el sector de la agroindustria, porque es el que tiene mayor proyección en la generación de empleo, más crecimiento y más exportaciones en el tejido productivo del departamento.

“La Cámara de Comercio de Barranquilla viene trabajando de la mano de los empresarios de este sector agroindustrial con acompañamiento para que puedan conseguir financiamiento. Por ejemplo, un programa que llevamos a cabo con Tecnocerve y con la Fundación Santo Domingo generó más de un millón de dólares en conexión, en oportunidades de financiamiento y crecimiento. Además, en ventas de casi un 18% en las unidades productivas que evaluamos”, así lo aseguró el dirigente gremial.

Zona Franca agroindustrial

Indicó que está generando una articulación para la creación de una zona franca agroindustrial en el atlántico para generar nuevas inversiones en el departamento.

Uno de los objetivos del foro CEO para el 2027 y un punto importante en esta conversación es el tema de la infraestructura, como energía, la agroindustria Barranquilla y el Atlántico son unos generadores muy importantes en cuanto a PIB y en cuanto a exportaciones.

Barranquilla y el Atlántico tienen un tejido productivo que mira hacia el mundo por además esa conexión internacional.