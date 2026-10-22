Normalizar el sector energético en Colombia tomará entre tres y cuatro años: ministra de Minas

La ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, advirtió que normalizar la situación del sector energético colombiano tomará entre tres y cuatro años, debido a los retrasos acumulados. Durante la Audiencia Nacional de Equilibrio Energético, en Barranquilla, señaló que esperan mejores condiciones para el próximo año, pero insistió en que la recuperación requiere tiempo y medidas para garantizar el abastecimiento.

“No podemos resolver esta situación de la noche a la mañana ni cambiar todo de un momento a otro”, afirmó.

Recuperación del gas y ahorro de energía, entre las prioridades

La alta funcionaria del gobierno destacó la necesidad de recuperar la producción nacional de gas y avanzar en proyectos que permitan aumentar la oferta.

También indicó que se trabaja para incorporar un suministro adicional de 58 millones de pies cúbicos diarios, que debía entrar en operación el primero de octubre. En materia eléctrica, explicó que el Gobierno impulsa campañas de ahorro voluntario para evitar llegar a un racionamiento forzado y realiza seguimiento a la generación térmica. Asimismo, señaló que se han ajustado medidas regulatorias para atender las dificultades reportadas por los agentes del sector.

Transición energética con garantías para el abastecimiento

La ministra insistió en que Colombia debe recuperar su soberanía gasífera y aprovechar las alternativas disponibles para garantizar el suministro mientras entran en operación nuevos proyectos. Según explicó, hacia 2030 o 2031 podría alcanzarse un nivel de suficiencia de gas más importante. También cuestionó las decisiones que, a su juicio, han desincentivado inversiones y desmontado tecnologías sin considerar suficientemente las necesidades del sistema. “La energía solar es, por supuesto, muy importante, pero debemos desarrollarla con responsabilidad, sin comprometer la seguridad energética del país”, sostuvo.

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Colombia enfrenta un sistema energético vulnerable ante el fenómeno de El Niño

La ministra explicó que las reservas hídricas enfrentan dificultades, especialmente en Antioquia, donde las lluvias están por debajo de los niveles habituales. “Allá está lloviendo menos del 50 %. Y los ríos que abastecen esos embalses están en límites nunca antes vistos, en niveles nunca antes vistos”, manifestó. También advirtió que el país tiene poco más de un mes para recuperar las reservas antes del inicio de la temporada seca, prevista para diciembre.

“Tenemos un mes y muy poquito para lograr llevar el embalse a un nivel que nos permita pasar el Niño sin muchas afugias”, señaló. Según explicó, durante este fenómeno las plantas térmicas deberán aportar cerca del 50% de la generación eléctrica, frente al 20% habitual.