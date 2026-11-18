Barranquilla se prepara para vivir la fiesta de la Copa Sudamericana 2026 con una programación especial en el Gran Malecón, que reunirá a aficionados, turistas y familias alrededor del fútbol, la música y la gastronomía. La iniciativa busca convertir la orilla del río Magdalena en un punto de encuentro para celebrar este evento continental en un ambiente de convivencia y buen comportamiento.

Uno de los principales atractivos será el Fan Fest Oficial de la Conmebol, que se realizará el 19 y 20 de noviembre, entre las 5:00 de la tarde y las 12:00 de la medianoche, en la zona baja del Sector Recreodeportivo. La entrada será gratuita, previa inscripción, y contará con conciertos en vivo, beer garden, activaciones de patrocinadores, plaza de comidas, un megatrofeo y espacios para fotografías.

Experiencias para los aficionados

La programación también incluirá la Experiencia Boca Juniors | Betsson, del 20 al 21 de noviembre, frente a las canchas del Sector Recreodeportivo. Allí los visitantes podrán tomarse fotografías con figuras a tamaño real de jugadores del equipo argentino.

Asimismo, del 20 al 22 de noviembre, entre las 4:00 de la tarde y las 11:00 de la noche, la Luna del Río recibirá una experiencia con una zona lounge, barra, actividades recreativas y un inflable de tiro al blanco.

Caimán del Río tendrá sabor barranquillero

La programación también tendrá espacio para la música y el entretenimiento local. El 19 y 20 de noviembre, entre las 4:00 y las 10:00 de la noche, Caimán del Río será escenario de concursos, actividades y experiencias musicales.

Los asistentes podrán disfrutar de estas actividades mientras recorren la oferta gastronómica de este espacio del Gran Malecón.

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Una celebración para propios y visitantes

Con esta agenda, Barranquilla busca ofrecer alternativas de entretenimiento para los miles de visitantes que llegarán a la ciudad por la final de la Copa Sudamericana, además de brindarles a los barranquilleros espacios para disfrutar del fútbol en un ambiente familiar y seguro.

La programación se extenderá del 19 al 22 de noviembre, en la antesala y durante la final del torneo continental, que enfrentará a Boca Juniors y Atlético Mineiro.