“Hoy no tenemos cómo evitar que Colombia se apague”: presidente de la Comisión Quinta del Senado

El presidente de la Comisión Quinta del Senado de la República, Juan Fernando Espinal Ramírez, lanzó una advertencia sobre la situación energética del país durante la Audiencia Nacional de Equilibrio Energético, que se desarrolla en Barranquilla.

“Yo lo he dicho de manera directa y asumo la responsabilidad. Creo que hoy no tenemos cómo evitar que Colombia se apague”, afirmó el congresista, quien señaló que el país enfrenta un sistema energético presionado y vulnerable, en medio de lo que calificó como el fenómeno de El Niño más agresivo de los últimos 100 años.

Espinal también se refirió al alto costo de la energía que deben asumir los usuarios en sus viviendas, tanto en la Costa Caribe como en otras regiones del país, y a la presión que enfrentan las termoeléctricas. En ese sentido, pidió el acompañamiento de la institucionalidad del Estado colombiano, de la CREG y del Ministerio de Minas y Energía para encontrar soluciones.

“Nos tenemos que salir del libreto para tomar decisiones y acciones rápidas, audaces, encaminadas a evitar un apagón en Colombia”, sostuvo. Además, cuestionó que los funcionarios públicos se concentren en debatir argumentos técnicos desde sus escritorios, alejados de las realidades de las comunidades y de las empresas que requieren respuestas oportunas.

Pide diálogo institucional para evitar una crisis energética

El senador planteó la necesidad de abrir un diálogo institucional con las altas cortes, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, al considerar que las decisiones urgentes son necesarias para evitar una crisis energética.

Sobre las consecuencias económicas de un eventual apagón, afirmó: “Una hora de apagón cuesta en Colombia 200.000 millones de pesos”. También advirtió que una situación de este tipo no solo afectaría al sistema energético, sino también al económico y tendría consecuencias sociales.

También recordó el apagón que vivió el país hace 34 años y señaló que le correspondió hacer tareas con velas y lámparas de petróleo. Asimismo, insistió en la necesidad de trabajar de manera articulada para evitar que se repita una situación de esa naturaleza.

Consulta previa y licencias ambientales, entre los desafíos

En materia de proyectos minero-energéticos, Espinal pidió avanzar en la reglamentación de la consulta previa, reducir los tiempos del licenciamiento ambiental y establecer reglas claras que brinden seguridad jurídica a las comunidades, las empresas y el Estado.

“Yo no soy enemigo de la consulta previa. Soy un defensor de la consulta previa, como el derecho fundamental que tienen las comunidades a nivel nacional”, manifestó. Sin embargo, cuestionó la cantidad de procesos que, según indicó, no culminan satisfactoriamente y advirtió sobre sus efectos en la inversión, los ingresos tributarios y las regalías destinadas a municipios y departamentos.

El congresista también propuso agilizar los trámites ambientales para facilitar el ingreso de nuevos proyectos al sistema energético y reiteró que la Comisión Quinta del Senado está dispuesta a trabajar de manera articulada para encontrar soluciones.

Finalmente, Espinal cuestionó la gestión del gobierno saliente en el sector energético y sostuvo que es necesario recuperar un sistema que, según dijo, venía funcionando. No obstante, reconoció la existencia de problemas estructurales de gobiernos anteriores y defendió la importancia de construir sobre lo construido, independientemente de las diferencias ideológicas, para recuperar un sistema energético durable y confiable.

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Personeros y gremios piden revisar medidas de ahorro de energía en el Caribe

En medio de la audiencia sobre el sector energético, gremios y representantes de distintos sectores expresaron su preocupación por las altas tarifas de energía y el plan de ahorro de la CREG, al considerar que las medidas deben adaptarse a las condiciones de la región Caribe.

El personero de Barranquilla, Miguel Alzate, espera que este encuentro permita flexibilizar la resolución y evitar mayores afectaciones a los hogares. “El plan de ahorro es necesario, pero no puede ser igual para la región Caribe como para otras regiones del país”, advirtió.

Por su parte, Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de ANDEG, se refirió a la deuda de Air-e con los generadores térmicos, que asciende a $2,5 billones, y pidió agilizar los recursos para garantizar el pago de las facturas. “Lo que esperamos es que esta solicitud también se aplique lo más pronto posible para que Air-e pueda pagar la factura del mes de septiembre en octubre y así sucesivamente seguir cerrando ese hueco”, señaló.