Afinia necesita $800.000 millones antes de finalizar el año para evitar una crisis financiera

Afinia necesita $800.000 millones para llegar al 31 de diciembre y evitar que su situación financiera comprometa la prestación del servicio de energía en la región Caribe. Así lo advirtió su gerente, Ricardo Arango Restrepo, durante la Audiencia Nacional de Equilibrio Energético, que se desarrolla en Barranquilla, donde pidió una respuesta inmediata del Gobierno nacional y de los actores del sector.

“Nosotros necesitamos 800 mil millones de pesos para llegar al 31 de diciembre y el Grupo EPM no puede ponerlos”, afirmó el directivo, al advertir que la empresa atraviesa una situación límite por la falta de liquidez y las dificultades para generar caja suficiente para sostener su operación.

Arango Restrepo fue más allá y alertó sobre las consecuencias que tendría un eventual incumplimiento de los pagos de Afinia. “Si Afinia se va al default de pagos, como ya le sucedió a Aire, el sector eléctrico colombiano se va al traste completo”, manifestó.

El impacto de los costos de la energía

Entre los factores que han agravado las finanzas de la compañía, el gerente destacó el sobrecosto en la compra de energía asociado al fenómeno de El Niño. Según explicó, esta situación le ha representado a Afinia un costo adicional de un billón de pesos desde mediados de mayo.

El directivo indicó que la empresa destina entre $400.000 millones y $500.000 millones mensuales a la compra de energía, una obligación que presiona su flujo de caja y reduce su capacidad para responder a otros compromisos financieros e invertir en la infraestructura eléctrica.

A este panorama se suman, según el gerente, los bajos niveles de recaudo en sectores de difícil normalización eléctrica, la cartera pendiente de entidades públicas y las pérdidas asociadas al hurto de energía.

Deudas y bajo recaudo agravan la situación

Durante su intervención, Arango Restrepo señaló que las zonas eléctricamente subnormales representan uno de los principales problemas estructurales para los operadores de red en el Caribe. De acuerdo con sus cifras, más de 170.000 familias estarían ubicadas en estas áreas, donde el recaudo puede ser de apenas el 5 %.

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Esta situación, explicó, genera un faltante de entre $390.000 millones y $400.000 millones anuales en caja para Afinia y Air-e.

También advirtió sobre las dificultades de recaudo en los estratos 1 y 2, así como sobre las deudas de las entidades oficiales. Según las cifras presentadas, estas obligaciones ascendían a $420.000 millones al 31 de agosto, mientras que los acueductos adeudan más de $180.000 millones.

A las dificultades de liquidez se suma la limitada capacidad de inversión. Afinia requiere entre $800.000 millones y un billón de pesos anuales para mejorar y mantener su infraestructura, pero, según el gerente, apenas ha logrado invertir alrededor de $400.000 millones, con el respaldo del Grupo EPM.

Las medidas que pide Afinia

Ante este escenario, el gerente planteó una serie de acciones de corto plazo para conseguir liquidez y aliviar las presiones financieras de la compañía. Entre ellas, destacó el pago de las deudas oficiales, la revisión del mecanismo de autorretención tributaria, la titularización de obligaciones pendientes y la ampliación de los plazos y garantías exigidos en el mercado mayorista de energía.

Arango Restrepo indicó que Afinia acumula una deuda de $6,3 billones y propuso titularizarla para obtener instrumentos financieros que puedan descontarse en el mercado y facilitar el acceso a recursos.

El directivo insistió en que las decisiones no pueden aplazarse. “Cuando digo inmediata, es en cuestión de una o dos semanas máximo”, sostuvo, al referirse al plazo que considera necesario para concretar una solución de corto plazo.

A mediano y largo plazo, propuso habilitar mecanismos de capitalización, impulsar obras por impuestos en la región Caribe y facilitar créditos blandos de largo plazo con respaldo de la Nación. Según explicó, tanto Afinia como Air-e tienen dificultades para acceder al crédito debido a sus flujos de caja deficitarios.

También planteó un mecanismo especial de subsidio para mejorar el recaudo en las zonas eléctricamente subnormales, acompañado de un programa de normalización que permita conectar formalmente a las familias al servicio. Para Afinia, este proceso tendría un costo estimado de $530.000 millones y beneficiaría a 106.000 familias.

Entre las propuestas estructurales incluyó, además, la masificación de la medición prepago, la creación de un consumo vital de energía subsidiado y un régimen regulatorio especial para el Caribe que reconozca las diferencias socioeconómicas de la región.